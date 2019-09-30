İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "Çin`e petrol satışında imtiyaz tanıdıkları" iddialarını yalanladı.
İran `Çin`e petrol imtiyazı` iddialarını yalanladı
30.09.2019 10:41
Son güncelleme : 30.09.2019 10:41
AA
İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Çin'e petrol satımında iskonto yaptıkları ve uzun vade tanıdıkları yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Zarif, "Çin'le 25 yıllığına yaptığımız stratejik anlaşma, İran'ın teklifiydi. Üzerinde çalışılıyor. Henüz hiçbir maddesi yok ki bir faydası olsun." ifadelerini kullandı.
İngiltere merkezli Petroleum Economist
haber sitesi, İran ile Çin arasında 2016'da 25 yıllığına imzalanan stratejik anlaşmanın Çin'e yuan
ile ucuz ve uzun vadeli petrol satışını sağlayan imtiyazlar içerdiğini öne sürmüştü.
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