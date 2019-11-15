İrlanda`nın internet altyapı desteğine AB onayı













AA

AB Komisyonu, İrlanda'nın genişbant internet ağının geliştirilmesine mali destek vermesinin birlik kurallarıyla uyumlu bulunduğunu açıkladı.İrlanda'nın söz konusu kaynakla genişbant altyapısı bulunmayan ve özel sektörün ilgi göstermediği kırsal bölgelerde internet ağını geliştireceğine işaret edilen açıklamada, desteklemenin AB'nin dijital alandaki stratejik hedefleriyle uyumlu bulunduğu kaydedildi.AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.