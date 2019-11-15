Avrupa Birliği Komisyonu, İrlanda`nın hızlı internet altyapısını genişletmek için 2,6 milyar euroluk kaynak aktarmasına onay verdi.
İrlanda`nın internet altyapı desteğine AB onayı
15.11.2019 17:39
Son güncelleme : 15.11.2019 17:39
AA
AB Komisyonu, İrlanda'nın genişbant internet ağının geliştirilmesine mali destek vermesinin birlik kurallarıyla uyumlu bulunduğunu açıkladı.
İrlanda'nın söz konusu kaynakla genişbant altyapısı bulunmayan ve özel sektörün ilgi göstermediği kırsal bölgelerde internet ağını geliştireceğine işaret edilen açıklamada, desteklemenin AB'nin dijital alandaki stratejik hedefleriyle uyumlu bulunduğu kaydedildi.
AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.
AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.
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