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İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi geriledi

10.12.2019 10:53

Son güncelleme : 10.12.2019 10:53
Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi kasım ayında 50,1’e geriledi.



AA

İstanbul Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin kasım ayı sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan  50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak açıklanan verilere göre, ekimde 50,3 olarak ölçülen endeks, kasımda 50,1’e düştü. Bu da Türk imalat sektöründeki ihracatçıların talep koşullarında sınırlı bir iyileşmeye işaret  ediyor.

İhracatçıların iklimi, Türk imalatçılarının en büyük üç pazarı olan ve imalat sektörü ihracatının yaklaşık yüzde 23’ünü oluşturan Almanya, Birleşik Krallık ve İtalya’daki zayıflık işaretlerinden olumsuz etkilendi. Almanya’daki  ekonomik aktivite kasımda üst üste üçüncü ay azalırken, kasımdaki gerileme söz konusu dönemin en düşük hızında gerçekleşti. Birleşik Krallık’ta ise üretim art arda dördüncü ay düşüş kaydetti.

Bu durum, Brexit nedeniyle ülkenin Avrupa Birliği ile olan ticaret ilişkisinin geleceğine ilişkin belirsizliğin, talep koşullarını sınırlamaya devam etmesinden kaynaklandı. Bu arada, İtalya’daki ekonomik aktivite mayıs ayından  beri ilk kez küçülme sergiledi. Bu üç büyük pazarın dışında, kasımda bazı iyileşme belirtileri de gözlendi.

Üretim büyümesi ABD’de son dört ayın en yüksek hızına ulaşırken İspanya’da da ivme kazandı. Fransa’da ekonomik aktivite üst üste sekizinci ay arttı, ancak büyüme hafif hız kesti.

RUSYA’DA ÜRETİM GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE ARTTI

Benzer bir durum, kasımda güçlü üretim artışı kaydeden Rusya için de söz konusu oldu. Orta Doğu’da kasımda talebin yavaşladığına yönelik işaretler vardı. Hem Suudi Arabistan hem de Birleşik Arap Emirlikleri’nde ekonomik aktivite büyümeyi sürdürdü ancak büyüme ekim ayına göre hız kesti.

Mısır’da üretimde son iki yıllık dönemin en keskin düşüşü gerçekleşti. Lübnan’da yaşanan protestolar, ekonomik aktivitenin sert şekilde azalmasına yol açtı. Protestolar Hong Kong’daki koşulları olumsuz etkilemeye devam etti.

Bununla birlikte, Asya’nın başka bölgelerinde büyüme iyileşti. Çin’deki ekonomik aktivite güçlü düzeyde ve Şubat 2018’den beri en yüksek hızda  arttı. Hindistan ekonomisi ise son üç ayda ilk kez büyüme bölgesine geçti. Dünya genelinde yapılan PMI anketleri arasında kasım ayındaki en güçlü artış Nijerya ve Uganda’da gözlendi.




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