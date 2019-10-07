İspanya, ABD`nin Madrid Büyükelçisi`ni Dışişleri Bakanlığı`na çağırarak ABD`nin Avrupa Birliği mallarına herhangi bir yeni tarife uygulamasını reddettiklerini, bu tarifelerin uygulanması halinde güçlü karşı tedbirler için bastıracaklarını bildirdi.
İspanya, ABD`nin uygulayacağı tarifelere yanıt verecek
07.10.2019 08:23
Son güncelleme : 07.10.2019 08:23
DTÖ geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, AB'nin Airbus'a sağladığı desteklerin illegal olduğuna ve ABD'nin bu desteklemelere AB mallarına tarife uygulayarak yanıt verebileceğine karar verdiğini duyurmuştu.
İspanyol hükümetinden yapılan açıklamada, "Eğer ABD, İspanya ve Avrupa Birliği'nin diyalog teklifini reddeder ise, İspanyol hükümeti buna hemen güçlü şekilde tepki verecek ve vatandaşlarının, şirketlerinin çıkarlarını savunacak" denildi.
İspanya, ABD'nnin şarap ve peynirin aralarında olduğu ürünler için yeni tarifeler uygulamasının ihracatında yıllık 1 milyar dolarlık kayba yol açacağını hesaplıyor.
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