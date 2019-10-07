İspanya, ABD`nin uygulayacağı tarifelere yanıt verecek















DTÖ geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, AB'nin Airbus'a sağladığı desteklerin illegal olduğuna ve ABD'nin bu desteklemelere AB mallarına tarife uygulayarak yanıt verebileceğine karar verdiğini duyurmuştu.



İspanyol hükümetinden yapılan açıklamada, "Eğer ABD, İspanya ve Avrupa Birliği'nin diyalog teklifini reddeder ise, İspanyol hükümeti buna hemen güçlü şekilde tepki verecek ve vatandaşlarının, şirketlerinin çıkarlarını savunacak" denildi.



İspanya, ABD'nnin şarap ve peynirin aralarında olduğu ürünler için yeni tarifeler uygulamasının ihracatında yıllık 1 milyar dolarlık kayba yol açacağını hesaplıyor.