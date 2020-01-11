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İstanbul ihracatta 78 ile bedel

11.01.2020 11:18

Son güncelleme : 11.01.2020 11:18
İstanbul, 70,1 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracat rakamıyla 2019`da, ülke ihracatının yüzde 42,2`sini tek başına karşıladı.



AA

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden  derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin 81 ilinin toplam ihracatı 2019 yılında 2018  yılına göre, yüzde 12,7 artarak 165 milyar 959 milyon 754 bin dolar düzeyinde  gerçekleşti.

Söz konusu ihracat rakamının 70 milyar 101 milyon 911 bin dolarlık  kısmını ise tek başına İstanbul karşıladı. İstanbul böylece, Türkiye'nin  ihracatının yüzde 42,7'sini sırtladı.

İstanbul, Kocaeli ve Bursa dışında kalan Türkiye'nin 78 ilinin toplam  ihracatı, 65 milyar 630 milyon 205 bin dolar oldu.  Böylece İstanbul, tek başına  78 ilden de daha fazla ihracat gerçekleştirdi.

7 İLİN İHRACATI 5 MİLYAR DOLARI AŞTI

Geçen yıl ihracat miktarı bakımından İstanbul'u 15 milyar 240 milyon  492 bin dolarla Kocaeli, 14 milyar 987 milyon 145 bin dolarla Bursa, 9 milyar 770  milyon 277 bin dolarla İzmir takip etti.

Ankara, 8 milyar 303 milyon 473 bin dolarla, Gaziantep 7 milyar 471  milyon 843 bin dolarla, Sakarya 5 milyar 177 milyon 175 bin dolarla  5 milyar  doların üzerinde ihracat gerçekleştiren iller arasında yer aldı.

Bayburt 485 bin dolar, Kars 438 bin dolar, Tunceli 228 bin dolarla 1  milyon doların altında ihracat yapan iller oldu.

25 İLİN İHRACATI AZALDI

Geçen yıl, 2018 yılına kıyasla Türkiye'nin 81 ilinin 25'inin ihracatı  azalırken 56'sının ise arttı.

İhracatında en fazla düşüş yaşanan il ise yüzde 62,7 ile Tunceli oldu. Tunceli'nin ihracatı 2019 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 62,7 azalarak 614  bin dolardan 228 bin dolara geriledi.

Tunceli'nin ardından en fazla düşüş yaşanan iller yüzde 50,6'yla  Hakkari, yüzde 44,5'le Adıyaman, yüzde 34,2'yle Bilecik, yüzde 33,7'yle Bingöl  şeklinde gerçekleşti. Elazığ, Iğdır, Kars, Kilis, Ağrı, Karaman, Mardin, Şırnak,  Van, Bolu, Diyarbakır, Şanlıurfa, Artvin, Trabzon, Niğde, Kahramanmaraş, Batman,  Gümüşhane, Sakarya, Tokat ihracatında düşüş yaşanan iller arasında yer aldı.

EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI BAYBURT'TA

2018 ile kıyaslandığında 2019 yılında en fazla ihracat artışı yüzde  313,5 ile Bayburt'ta gerçekleşti. Bayburt'u yüzde 145,1'le Çorum, yüzde 94,3'le  Düzce, yüzde 88,5'la Osmaniye, yüzde 65,2'yle Çankırı izledi.

 

 




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