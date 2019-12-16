GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

İtalya hükümetinden Popolare di Bari`ye 900 milyon euro

16.12.2019 14:54

Son güncelleme : 16.12.2019 14:54
İtalyan hükümeti zor durumdaki kooperatif bankası Popolare di Bari`ye 900 milyon euro verecek.



İtalyan hükümeti, zor durumdaki kooperatif bankası Popolare di Bari'nin kurtarılması için 900 milyon euro verilmesine yönelik kararnameyi onayladı.

Popolare di Bari geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, kredi zararları ile başa çıkmak için acil olarak 1 milyar euroya ihtiyaç duyduğunu duyurmuştu.

Popolare di Bari'ye cuma günü İtalya MB tarafından kayyum atandı ancak hükümet kurtarma paketini ancak pazar günü onaylayabildi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:38111.122
Değişim :  0,58% |  645,12
Açılış :  110.674  
Önceki Kapanış :  110.477  
En Yüksek
111.208 En Düşük
110.234
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GUSGR 2,43 246.438.421 % 19,70  
ADNAC 2,52 100.264.273 % 16,13  
BOLUC 4,50 43.498.060 % 14,21  
UNYEC 4,57 7.171.245 % 12,84  
TSPOR 2,89 195.355.001 % 12,45  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7789 7,8180 % 0,59  
Frank 5,9118 5,9474 % 0,49  
Riyal 1,5518 1,5596 % 0,43  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.477 1.477 0,52  
Altın Gr. 277 277 1,24  
Cumhuriyet 1.835 1.863 16,00  
Tam 1.827 1.873 11,11  
Yarım 883 906 5,37  
Çeyrek 443 453 2,69  
Gümüş.Ons 17,02 17,06 0,10  
Gümüş Gr. 3,20 3,20 0,03  
B. Petrol 65,36 65,36 0,14  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru