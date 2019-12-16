İtalyan hükümeti zor durumdaki kooperatif bankası Popolare di Bari`ye 900 milyon euro verecek.
İtalya hükümetinden Popolare di Bari`ye 900 milyon euro
16.12.2019 14:54
Son güncelleme : 16.12.2019 14:54
İtalyan hükümeti, zor durumdaki kooperatif bankası Popolare di Bari'nin kurtarılması için 900 milyon euro
verilmesine yönelik kararnameyi onayladı.
Popolare di Bari geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, kredi zararları ile başa çıkmak için acil olarak 1 milyar euroya ihtiyaç duyduğunu duyurmuştu.
Popolare di Bari'ye cuma günü İtalya MB tarafından kayyum atandı ancak hükümet kurtarma paketini ancak pazar günü onaylayabildi.
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