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İTO`dan `üretime dönük kredi` vurgusu

13.12.2019 09:54

Son güncelleme : 13.12.2019 09:54
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç "Kredilerde son aylarda yaşanan artış ekonomiyi canlandırdı. Şimdi kredilerin daha çok ve ağırlıkla, üretime ve yatırıma yönelmesi, ekonomimizin geleceği için bize güven verecektir" dedi.



AA

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, aralık ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada 2019'da dünya ekonomisinde büyümenin yüzde 3 seviyesinde gerçekleştiğini  hatırlatarak, bu oranın son 10 yılın en düşük büyüme hızı olduğunu söyledi.

Gelecek yıl gerçekleşecek ABD seçimlerinin ekonomiyi de politikayı da  etkileyeceğini işaret eden Avdagiç, "Kasımda yapılacak ABD seçimleri büyük ölçüde  ekonomiye dayalı gelişecek. Bu çerçevede, Amerikan faizleri, uzunca bir süre, en  azından yatay kalacak. Hatta 2020'de, ABD'de faizlerin daha da düşürülmesi  mümkün." ifadelerini kullandı. 

Avdagiç, bu durumun Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin lehine  sonuçlar vereceğine değinerek, şöyle konuştu:

"Gelişmiş ülkelere göre halen yüzde 50'nin, gelişmekte olan ülkelere  göre ise yüzde 40'ın üzerinde iskontolu olan Türkiye varlıklarının cazibesini  artırıyor. İkinci olarak dünya ekonomisini olumsuz yönde etkileyen ABD-Çin  ticaret savaşlarının bir süreliğine de olsa hız kaybedeceğini söyleyebiliriz. Bir  başka ifadeyle bu konu, ABD seçimlerine kadar gündemi çok fazla meşgul etmeyecek  gibi. Dolayısıyla bu durum, dünya ekonomisi için önemli bir fırsat penceresi  açabilir."

Ağustos 2018'den itibaren Türk ekonomisine karşı başlatılan kıskaç  operasyonu anlatan Avdagiç, söz konusu operasyonun ardından reel sektörde  gerileme yaşandığını hatırlattı.

Avdagiç, gelişmelerden istihdamın da etkilendiğini vurgulayarak,  hükümetin aldığı çeşitli tedbirlerle, bu sarmal ve itilmeye çalışılan kaotik  ortamın bertaraf edilmeye çalışıldığını söyledi. 

"SON ÇEYREĞİ CİDDİ BİR BÜYÜMEYLE KAPATACAĞIZ" 

Şekib Avdagiç, 2018'in son çeyreğinde başlayıp, 2019'un üçüncü  çeyreğinde sonlanan üç çeyreklik daralma döneminin yaşandığını belirterek,  şunları kaydetti:

"3. çeyrekten itibaren Türkiye ekonomisi, yüzde 0,9 büyüyerek yeniden  büyüme patikasına girdi. Bunu sürdürmemiz gerekiyor. Yeni Ekonomi Programımızda  (YEP) hedeflendiği gibi 2019'da yıllık yüzde 0.5 büyümeyi yakalamamız bizim için  çok önemli. Bunun için de son çeyrekte yüzde 4.5 büyümeye ulaşmamız gerekiyor.  İnanıyorum ki, Türkiye ekonomisi bu büyüme trendini sürdürüp son çeyreği de ciddi  bir büyümeyle kapatacak. Zaten veriler de bu yönde. 2020'nin dört çeyreğinin  4'ünde de mevcut ekonomik performansımız sayesinde pozitif büyüme yaşamayı  bekliyoruz. Yıllık büyüme oranında, YEP hedeflendiği gibi yüzde 5 büyümeyi  yakalamamız hiç şaşırtıcı olmayacaktır." 

Avdagiç, Türkiye'ye kök söktüren uluslararası kuruluşların  Türkiye  ekonomisine ilişkin 2020 tahminlerini yukarıya revize ederek en az yüzde 3'lük  büyümeye işaret ettiğini aktararak, "2019'da küresel ekonomik konjonktürün, yıl  içinde zamanla Türkiye'nin lehine döndüğünü görüyoruz. ABD ve Avrupa'da merkez  bankaları parasal genişlemeye geçtiler. Bu da bize olumlu yansıdı. Eğer bu  parasal genişleme olmasaydı, TL'de ciddi değer kaybı olabilirdi. Dolayısıyla  küresel faiz gerilemesi, Türkiye'nin bu süreçten daha kolay geçmesini sağladı."  diye konuştu.

Ekonomi otoritelerinin, gelecek yılda da küresel faizlerde ciddi bir  gerileme de yükseliş de beklenmediğinden bahseden Avdagiç, bu durumun Türkiye'ye  dış kaynaklı yeni bir baskı gelmeyeceğine işaret ettiğini belirtti. 

"KREDİLERİN DAHA ÇOK VE AĞIRLIKLA ÜRETİME YÖNELMESİ BİZE GÜVEN VERECEKTİR"

İTO Başkanı Avdagiç, ekonomik büyüme ile tam istihdam arasındaki bağın  önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tam istihdam, tüm ekonomik faktörlerin verimli bir şekilde  kullanılmasını tanımlamak için kullanılır. Yani sermayenin, toprağın ve emeğin.  Ama bunun simgesel ifadesi emektir. Çünkü emekten büyümenin izini sürebilirsiniz.  Bu yüzden, istihdam bizim her zaman en yakın takibe aldığımız bir faktördür. Bu  gerçeğin farkında olan hükümetimiz, 2018'den itibaren istihdam seferberliği  başlattı, istihdamı özendirici tedbirler aldı. Dolayısıyla, istihdamı kabul  edilebilir bir düzeyde tutmaya gayret etti. Beklentimiz, 2020'de işsizlikte  gerileme olması yönünde. Temennimiz ise istihdam hedefinde hem 2019, hem de  2020'de Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerinin tutturulmasıdır." 

Kredilerde son aylarda yaşanan artışın ekonomiyi canlandıran bir unsur  olduğunu belirten Avdagiç, "Şimdi kredilerin, daha çok ve ağırlıkla, üretime ve  yatırıma yönelmesi, ekonomimizin geleceği için bize güven verecektir. Bu yüzden  Hükümetimizden 2020 yılında yatırıma ve üretime yönelik kredileri, uygun faiz  oranlarıyla, artırmasını bekliyoruz" diye konuştu. 

Avdagiç, tüm ekonomik badirelerin ve krizlerin tek reçetesinin  "ihracat" olduğunu vurgulayarak, 2020'de de ihracattan vazgeçilmeden yola devam  edilmesi gerektiğini anlattı.

Ticaret savaşlarının bitmediğinin altını çizen Avdagiç, şu  değerlendirmelerde bulundu:

"Ticaret savaşları bitmeyecek, devam edecek. Öte yandan Avrupa  Birliği'nde büyüme de bu sene daha iyi olacak. Bu ikisini iyi  değerlendirebilirsek, ihracat hanemize 'büyük bir artış' yazabiliriz. İthalat  noktasında da gerekli önlemleri almaktan çekinmemeliyiz. Bizim ülkemiz, hiçbir  ülkenin pazarı değildir, biz ithalatı üretimimizin destekleyicisi olarak  düşünmeliyiz. Elbette yerli sanayimizi koruyacak önlemleri de tereddütsüz  almalıyız. Aksi takdirde ekonomik iyileşmemiz, başka ülkelerin ekonomik  üretimlerini canlandırmaya yarar hale gelir. Sonuçta ihracat ve ithalat  rakamlarında biz YEP'te ortaya konan hedeflere yakın rakamların gerçekleşmesini  bekliyoruz. Çünkü hükümet, bu konuda oldukça kararlı, rakamları farklılaştıracak  bir gelişme gördüğünde anında müdahale etmekten çekinmiyor. Bizce de çok iyi  yapıyor."

"YÜZDE 5 BÜYÜMEYİ TEMİN ETMEK İÇİN İTİCİ GÜCÜMÜZ ÜRETİMDİR"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin hükümet ve özel sektör olarak  büyüme ve gelişme hikayesini birlikte yazacağını vurgulayarak, "Türkiye, her sene  yüzde 5'in üzerinde bir büyüme sağlamak zorundadır. 2020 yılında da yüzde 5  büyümeyi temin etmek için itici gücümüz, tüketimden ziyade üretimdir,  yatırımlardır. Bunu başarmak zorundayız. Sadece tüketimde kalırsak, başkasının  ürettiklerini tüketen büyük bir piyasa oluruz. Büyüme hedeflerimizi tutturamayız.  Bu durumda da bütçe hedeflerimiz tutmaz." diye konuştu.  Türkiye olarak,  ekonominin 2019’da yeniden büyüme patikasına girmesi ile yetinilmemesi  gerektiğini vurgulayan Avdagiç, yakalanan bu yeni büyüme ivmesinin iyi ve  akıllıca kullanılması gerektiğini sözlerine ekledi.




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