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Japon JFE, Çin çelik şirketi SGIS`in yarısını alıyor

20.11.2019 09:56

Son güncelleme : 20.11.2019 09:56
Japonya merkezli çelik şirketi JFE Holdings, Çin`in en büyük çelik şirketi BaoWu Steel Group Corporation Limited ile şirketin yan kuruluşu çubuk çelik üreticisi Guangdong Shaoguan Iron and Steel Songshan (SGIS) şirketinin yüzde 50`sini almak üzere anlaştı.



DHA

JFE Holdings'den yapılan açıklamaya göre, toplam 98.2 milyar doları bulması beklenen satın alma işleminin Mart ayı sonunda tamamlanması öngörülüyor.

Şirketin açıklamasında, Japon şirketin yatırımıyla kurulacak yeni çelik tesisinin yılda 1.1 milyon ton çubuk çelik üretim kapasiteli olacağı ve Çin'de yüksek nitelikli çelik için öngörülen istikrarlı talebin karşılanmasının hedeflendiği belirtildi.

JFE, Çin'de üretim yapan Japon otomobil üreticilerinin ihtiyaçları olan ve halen Japonya'dan gönderilen nitelikli çubuk çelikleri üretmeyi planlıyor. JFE, bu yatırım ile Çin'de üretim yapan ilk Japon çelik şirketi olacak.




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