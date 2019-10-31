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Japonya para politikasını değiştirmedi

31.10.2019 09:59

Son güncelleme : 31.10.2019 09:59
Japonya Merkez Bankası, faizlerde ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasında değişikliğe gitmezken, yeni bir sözle yönlendirmeye başvurarak fiyat istikrarı hedefine ulaşma yönündeki ivmenin kaybedilmesi ihtimaline dikkati çekti.



AA

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Buna göre, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakan BoJ, parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını da sabit tuttu. Söz konusu karar, 2'ye karşı 7 oy ile alındı. Karara karşı oy kullanan kişiler ise Goushi Kataoka ile Yutaka Harada oldu.

Karar metninde, BoJ Para Politikası Kurulu'nun söz konusu kararı fiyat istikrarı hedefine ulaşma yönündeki ivmenin kaybedilmesi ihtimalinde bir artış olmamasına rağmen aldığı ancak bu ihtimalin pür dikkat izleneceği bildirildi.

Bu duruma açıklık getirmek için politika faizi için yeni bir sözle yönlendirme yapmaya karar verildiği aktarılan metinde, "Banka, kısa ve uzun vadeli faiz oranlarının, fiyat istikrarı hedefine ulaşma yolundaki ivmenin kaybedilme ihtimaline dikkat etmek gerektiği sürece, mevcut veya daha düşük  seviyelerde kalmasını beklemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Yeni bir sözle yönlendirmeye başvurulmasının ardından BoJ'un daha önce vurguladığı "BoJ, mevcut çok düşük seviyedeki kısa ve uzun vadeli faizleri en az  2020 bahar aylarına kadar sürdürmeyi hedeflemektedir." ifadeleri karar metninden çıkarıldı.

BoJ'un bir sonraki para politikası kurulu toplantısı, 18-19 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

ENFLASYON VE BÜYÜME BEKLENTİLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

BoJ'un ekonomik aktivite ve fiyat görünümüne ilişkin değerlendirme ve beklentilerinin yer aldığı metin de bankanın sitesinde yayımlandı.

Ekonomik aktivite ve enflasyon noktasında risk dengesinin aşağı yönlü hareket ettiği dile getirilen metinde, söz konusu değişkenlere ilişkin beklentiler düşürüldü.

Buna göre, banka enflasyon beklentisini 2019 mali yılı için yüzde 1,0'den yüzde 0,7'ye, 2020 mali yılı için yüzde 1,3'ten yüzde 1,1'e düşürdü. Tüketim vergisi artırımının etkileri hariç tutulduğunda ise enflasyonun 2019'da yüzde 0,5 ve 2020'de yüzde 1,0 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edildi. Enflasyon beklentileri 2021 için ise yüzde 1,6'dan yüzde 1,5'e çekildi.

Banka, büyüme beklentisini 2019 mali yılı için yüzde 0,7'den  0,6'ya, 2020 mali yılı için yüzde 0,9'dan 0,7'ye revize etti.

Japonya ekonomisi için daha önce yüzde 1,1 olarak duyurulan 2021 büyüme beklentisi de yüzde 1,0'e düşürüldü.




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