Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, ülkenin merkez bankası tarafından oluşturulacak bir dijital para birimine ihtiyacı olmadığını söyledi.
`Japonya`da dijital para birimine gerek yok`
04.12.2019 13:15
Son güncelleme : 04.12.2019 13:15
DHA
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, Finans Endüstrisi Bilgi Sistemleri Merkezi'nin 35. Yıldönümü Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada konuyla ilgili şunları söyledi:
"Japonya'da nakit kullanımı gün geçtikçe artıyor, ve şu an halk arasında merkez bankası tarafından oluşturulacak bir dijital para
birimine talep varmış gibi görünmüyor."
Kuroda, geçen ay merkez bankasının yakın gelecekte kripto para birimi oluşturma planları bulunmadığını söylemişti.
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