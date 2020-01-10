JP Morgan, TCMB`nin gelecek hafta yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısında faizleri 50 baz puan indirmesini beklediklerini bildirdi.
JP Morgan, TCMB`den 50 baz puan faiz indirimi bekliyor
10.01.2020 15:52
Son güncelleme : 10.01.2020 15:54
FOREKS
Global finansal ortam, fiyat baskılarının yumuşaması, negatif üretim açığı ve göreceli olarak istikrarlı liranın para
politikasının daha da gevşetilmesini desteklediğini belirten JP Morgan, ancak para politikasında gevşetmenin çok daha yavaş bir hızla gerçekleştirilmesini destekleyen bir dizi faktörün de bulunduğunu vurguladı. JP Morgan, para politikasında gevşemenin yavaşlatılması için en önemli neden olarak enflasyondaki katılığı işaret etti.
JP Morgan, Türkiye'nin dış dengelerinde iyileşmenin sonuna sonuna gelindiğine inandıklarını belirtirken, bu yıl cari işlemlerin 3,7 milyar dolar, GSYH'nın yüzde 0.5'i seviyesinde açık vermesini beklemeyi sürdürdüklerini de vurguladı. JP Morgan, "Bu durum, özellikle TCMB politikasını aşırı şekilde gevşetir ise lirayı daha kırılgan yapabilir" değerlendirmesinde bulundu.
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