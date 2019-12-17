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JP Morgan petrol fiyatı tahminlerini yükseltti

17.12.2019 09:16

Son güncelleme : 17.12.2019 09:19
JP Morgan 2020 yılı için petrol fiyatı tahminlerini yükseltti.



JP Morgan, OPEC+'nın global üretim kısıntısını derinleştirme kararı sonrası petrol fiyat tahminlerini yükseltti ve gelecek yıl arz-talep dengesinin sıkılaşacağı tahmininde bulundu.

Brent petrolü için 2020 yılı tahminini 59 dolar/varilden 64,5 dolara yükselten JP Morgan, fiyatın 2021 yılında 61,50 dolar/varil seviyesine gerilemesini beklediklerini belirtti.

JP Morgan, Batı Teksas petrolü için 2020 ve 2021 yılı ortalama fiyat tahminlerini ise 60 ve 57,50 dolar/varil olarak duyurdu.

Eylül ayında yaptığı tahminlerde global petrol piyasasının 2020 yılında günde 0,6 milyon varil fazla vereceğini öngördüklerini hatırlatan JP Morgan, OPEC+'nın 2020'nin ilk çeyreği için üretim kısıntısını 500 bin varil derinleştirme kararı sonrası petrol piyasasının 2020'de günde 200 bin varil açık vereceğini tahmin ettiklerini duyurdu.




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