JP Morgan 2020 yılı için petrol fiyatı tahminlerini yükseltti.
JP Morgan petrol fiyatı tahminlerini yükseltti
17.12.2019 09:16
Son güncelleme : 17.12.2019 09:19
JP Morgan, OPEC+'nın global üretim kısıntısını derinleştirme kararı sonrası petrol fiyat tahminlerini yükseltti ve gelecek yıl arz-talep dengesinin sıkılaşacağı tahmininde bulundu.
Brent petrolü için 2020 yılı tahminini 59 dolar/varilden 64,5 dolara yükselten JP Morgan, fiyatın 2021 yılında 61,50 dolar/varil seviyesine gerilemesini beklediklerini belirtti.
JP Morgan, Batı Teksas petrolü için 2020 ve 2021 yılı ortalama fiyat tahminlerini ise 60 ve 57,50 dolar/varil olarak duyurdu.
Eylül ayında yaptığı tahminlerde global petrol piyasasının 2020 yılında günde 0,6 milyon varil fazla vereceğini öngördüklerini hatırlatan JP Morgan, OPEC+'nın 2020'nin ilk çeyreği için üretim kısıntısını 500 bin varil derinleştirme kararı sonrası petrol piyasasının 2020'de günde 200 bin varil açık vereceğini tahmin ettiklerini duyurdu.
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278,07
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|4,86
|18.462.330
|% 20,00
|
|DERAS
|4,24
|9.280.922
|% 19,77
|
|GUSGR
|2,43
|300.382.302
|% 19,70
|
|BOLUC
|4,57
|64.156.931
|% 15,99
|
|ATAGY
|5,30
|14.410.145
|% 14,97
|
|KERVN
|0,55
|888.238
|% -9,84
|
|QNBFB
|24,96
|4.993.093
|% -8,64
|
|COSMO
|2,22
|79.811
|% -7,50
|
|FRIGO
|12,05
|572.854
|% -6,52
|
|BALAT
|0,55
|101.277
|% -5,17
|
|THYAO
|14,01
|1.351.150.191
|% 1,37
|
|KRDMD
|2,53
|562.865.692
|% 1,61
|
|ASELS
|19,53
|477.953.944
|% -0,10
|
|GARAN
|10,92
|374.196.735
|% -0,55
|
|GSRAY
|2,45
|324.452.319
|% 2,51
|
|KRDMD
|2,53
|562.865.692
|% 1,61
|
|ALBRK
|1,35
|214.158.154
|% 5,47
|
|GSRAY
|2,45
|324.452.319
|% 2,51
|
|GUSGR
|2,43
|300.382.302
|% 19,70
|
|TSPOR
|2,77
|314.581.856
|% 7,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7522
|7,7911
|% -0,37
|
|Frank
|5,9296
|5,9653
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5557
|1,5635
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.477
|0,60
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,33
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|21,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|16,87
|
|Yarım
|886
|909
|8,16
|
|Çeyrek
|444
|454
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,07
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,22
|0,01
|
|B. Petrol
|65,39
|65,39
|0,05
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