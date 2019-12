`Kamu bankaları sıfır konutta faizi düşürecek`













Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Şırnak Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor, Şırnak İş Dünyası Buluşması" toplantısında yaptığı konuşmada, yılın son günlerinde Şırnak'ta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti."Değişim başlıyor" başlığı altında bir süreci başlattıklarını, bu kapsamda 11. il olan Şırnak'ı ziyaret ettiklerini anlatan Albayrak, şehir şehir gezerek KOBİ'ler, sanayiciler ve iş adamları ile bir araya geldiklerini vurguladı.Albayrak, Şırnak'a gelirken kamu bankaları ile görüştüklerini aktararak, "Dedik ki yeni yılda güzel bir haber verelim. Bunu da Şırnak'tan verelim. Kamu bankalarımız istişare ettik, konuştuk. Gayrimenkul, konut sektörü önemli. Özellikle bu noktada iyileşmeleri vatandaşlara hemen yapmamız lazım. Türkiye üzerinden güzel bir mesajı da Şırnak'tan verelim. Onlardan geldi teklif, biz de 'Memnun oluruz.' dedik. 1 Ocak itibarıyla özellikle sıfır konut faizlerinde 0,99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0,79'a indirelim' diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.Ekonomide sağlanan iyileşmelerin yansımalarının süreceğine vurgu yapan Albayrak, "Her iyileşmede bunu topluma yansıtmaya devam edeceğiz. Gerek inşaat gerek yan sektörler bu manadaki maliyetler faizler daha da düşecek. Kamu bankaları bunun öncülüğünü yapıyor. Piyasadaki diğer bankalar da yavaş yavaş geliyorlar. Biraz fazla yavaş geliyorlar ama onlar da hızlanacaklar 2020 yılında inşallah diyoruz." diye konuştu."Malumunuz işte, 'Türkiye küçülecek', '2019'da küçülecek', 'Türkiye en az 3-5 senede toparlanamaz', 'büyümeye kolay kolay geçemez.' dediler. Elhamdülillah ne oldu? Takip ediyorsunuz, dünyadaki birçok uluslararası kuruluş son 1-2 ayda neredeyse tamamı Türkiye ile ilgili raporlarının hepsini revize etmek zorunda. Küçülecek, eksi diyenlerin tamamı revize etti ve hepsi pozitif büyümeye doğru geçmeye başladılar." diyen Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:"2019'da pozitif büyüme, 2020'de yüzde 3, yüzde 4, yüzde 5 büyüme süreçleri başladı. Uygulamaya aldığımız kapsamlı politikalar, stratejiler, hazırladığımız etkin önlemler ve etkin kurumlarımızın yüksek derecede koordinasyonuyla bu çetin süreçten Türkiye olarak daha da güçlenerek çıktık. Türkiye ekonomimiz son 3 çeyrektir büyümeye devam ediyor. Ama bunun en kritik noktalarından bir tanesi 2019 yılının üçüncü çeyreğinde, yıllık bazda da 0,9'luk, yaklaşık yüzde 1'e yakınlık pozitif büyümenin ötesinde esas önemli nokta bu, 2020 yılına gelmeden, bu yılın son çeyreğiyle birlikte çok daha güçlü, 'baz büyüme' dediğimiz yüzde 5 büyüme var ya Türkiye için, işte bu yıl sonu itibarıyla yüzde 5'lik bir çeyreklik büyümeyi artık yakalayacağımızın resmi ortaya çıkmaya başladı.""Tüm öncü göstergeler 2020 yılında yüzde 5 büyüme temelini Allah'ın izniyle yakalayacağımızı ortaya koyuyor. Yüzde 5 büyüme demek, ekonomik, istihdam, yatırım olarak 2020 yılının çok daha iyi, güçlü, başarılı bir yıl inşallah bizi bekliyor demek." ifadelerini kullanan Albayrak, bununla da yetinilmeyeceğini aktardı.Türkiye'nin çok zor bir yılı geride bırakarak, bu iyileşmelerle 2020'yi çok iyi ve güzel karşılayacağı bir döneme girdiğine değinen Albayrak, "Her şey güllük gülistanlık, süper, fevkalade mi? Hayır. Bunun için il il geziyor, bu yeni dönemi, bu değişimi anlatıyoruz. Türkiye artık çok daha dirençli ve güçlü bir dönüşüm başlattı. Ekonominin her alanında Türkiye'nin 81 ilinde, Şırnak'ta da bu değişim olacak. Onun için buradayım." diye konuştu.Albayrak, yatırım, istihdam, ekonomik iyileşme, toplumsal refah anlamında Türkiye'nin ayaklarının artık daha sağlam yere basacağını vurgulayarak, gerçekçi politikalar, sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme trendiyle Türkiye'nin yüzde 5'lik büyümeyi yakalayacağını kaydetti.