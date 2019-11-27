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Kamu ihalelerinde `elektronik eksiltme` tasarrufu

27.11.2019 11:20

Son güncelleme : 27.11.2019 11:20
Kamu İhale Kurumu`nca elektronik ihale uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen "elektronik eksiltme" yöntemiyle bu yıl 217 milyon lira tasarruf sağlandı.



AA

AA muhabirinin Kurum yetkililerinden edindiği bilgiye göre, kamu kurum  ve kuruluşları bu yıl 5 bin elektronik ihale düzenledi.

Söz konusu ihaleler dikkate alındığında sözleşme bedelinin idarelerin  hazırladığı yaklaşık maliyete oranı tüm ihalelerde yüzde 83 iken bu oran  elektronik ihalelerde yüzde 80'e düşürüldü ve böylece 217 milyon liralık tasarruf  elde edildi.

Elektronik ihaleyle, ortalama teklif sayısı 4,9'dan 7,5'e yükselerek  rekabet ortamı oluştu. Rekabeti artırmanın yanı sıra teklif cetvelindeki  aritmetik hata veya belgelerin sunuluşundan kaynaklanan yanlışlar nedeniyle  ihaleye katılanların elenmesinin de önüne geçilerek kaynakların verimli  kullanılması sağlandı.

TEKLİF HAZIRLAMA MALİYETLERİ DÜŞTÜ

Bu yıl yapılan düzenlemelerle tüm ihalelerin elektronik olarak  yapılması mümkün hale getirildi.

İsteklilerin ihale dokümanını internet ortamında ücretsiz edinmeleri  sağlandı ve doküman masrafı ortadan kaldırıldı.

İhalelere katılan yabancılar Elektronik Kamu Alımları Platformu'na  (EKAP) kaydedilerek bu isteklilerin de elektronik teklif vermelerine olanak  tanındı.

İhalelere katılım için gereken belgelere EKAP üzerinden ücretsiz  erişim imkanı sağlandı. Bu sayede 12 bin istekli 31 bin belgeyi bedelsiz sunarak  yaklaşık 15 milyon lira teklif hazırlama maliyetinden kurtuldu.

ELEKTRONİK EKSİLTME NEDİR?

Elektronik eksiltme, tekliflerin değerlendirilmesinin ardından geçerli  teklif sahibi isteklilerin elektronik ortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni  fiyatları ile yeniden yarışabilmelerine olanak sağlayan uygulamadır.

Uygulamada, öngörülen ihalede/kısımda teklif değerlendirme işlemleri  tamamlandıktan sonra kalemlerin teklif girişleri yapılır.

Elektronik ortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyatlar, teklif  sonuç ekranında sistem tarafından otomatik olarak sıralanır ancak ekonomik açıdan  en avantajlı 1. ve 2. teklif ataması ihale komisyonunca gerçekleştirilir.

Teklifleri eşit olan istekliler için ekonomik açıdan en avantajlı 1.  ve 2. teklif, ihale komisyonu tarafından kura yöntemiyle belirlenir.




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