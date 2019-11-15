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Kartlı ödemeler 1 trilyon lirayı aşacak

15.11.2019 13:27

Son güncelleme : 15.11.2019 13:27
Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, son 12 ay itibarıyla yerli kartlarla yapılan ödemeler 944 milyar liraya ulaşırken yıl sonunda yabancı kartlar da dahil edildiğinde kartlı ödemelerin 1 trilyon lirayı aşması öngörülüyor.



AA

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ekim dönemine ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı.

Verilere göre, ekim ayı sonunda Türkiye’de 68,6 milyon adet kredi  kartı ve 162,4 milyon adet banka kartı bulunuyor. 

Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında  yüzde 4’lük, banka kartı sayısında ise yüzde 14’lük artış yaşandı.  

Banka kartları ve kredi kartları ile ekim ayında toplam 86,4 milyar  liralık ödeme yapıldı. Bu tutarın 73,9 milyar lirası kredi kartlarıyla ödenirken,  12,5 milyar lirasında banka kartları kullanıldı. 

Ekimde banka kartları ile yapılan ödemeler geçen yılın ekim ayına göre  yüzde 40, kredi kartları ile yapılan ödemeler yüzde 17 artış gösterdi. Aynı  dönemde kartlı ödemelerde toplam  büyüme ise yüzde 20 olarak  gerçekleşti. 

HANEHALKI HARCAMALARINDA KARTLI ÖDEMELERİN PAYI YÜZDE 40’I AŞTI

BKM verilerine göre, 2000’li yılların başında yüzde 7 seviyelerinde  olan hanehalkı harcamaları içindeki kartlı ödeme payı yılın ilk yarısı itibarıyla  yüzde 40’ı geçti.

Son 20 yılda bu oranın bu seviyelere ulaşması, ödemelerin kayıt içine  alınması konusunda da büyük önem taşıyor. Kartlı ödemelerin dönemselliği  azaltarak arz ve talebi daha dengeli bir yapıya dönüştürmenin yanı sıra vergi  gelirlerini artırma noktasında çok önemli bir rolü bulunuyor.  

TEMASSIZ ÖDEMELER SEKİZ AYDA YÜZDE 100 BÜYÜDÜ

8 Mart’ta günlük temassız ödeme adedi ilk defa 1 milyonu aşarak rekora  ulaşmıştı. Ekim ayı verilerine göre günlük temassız ödeme adedinde yeni bir rekor  gerçekleşti ve 23 Ekim’de 2 milyonu aştı. 

BKM açıklamasına göre, 8 ayda ikiye katlanan temassız işlem adedinin  bu seviyelere çıkması toplumun söz konusu ödeme yöntemini ne kadar  sahiplendiğinin bir diğer önemli göstergesi olarak ön plana çıkıyor. 

Daha çok market, yemek ve akaryakıt ödemelerinde tercih edilen  temassız işlemin önümüzdeki dönemde ulaşım, giyim ve elektronik gibi diğer  sektörlerde de yaygınlaşarak hayatın her alanında yer almaya başlaması  bekleniyor.

YIL SONUNDA KARTLI ÖDEME TUTARI 1 TRİLYON LİRAYI AŞACAK

Hanehalkı tarafından nakit yerine tercih edilen ve artık vazgeçilmez  bir ödeme aracı olan kartlı ödemelerin yıllık tutarı incelendiğinde, son 12 ay  itibarıyla yerli kartlarla 944 milyar lira ödeme yapıldığı bilgisine ulaşılıyor.  

Yıl sonunda ise yerli kartlarla yapılan ödemelerin 1 trilyon lira gibi  önemli bir rakama yaklaşacağı öngörülüyor. 2000 yılında yerli kartlarla yıllık 8  milyar lira ödeme yapıldığı baz alındığında, bugün gelinen noktada kartlı  ödemelerin ne kadar geliştiği ve ne kadar büyük bir ekonomiye aracılık ettiği ön  plana çıkıyor. 

Yabancı kartlarla Türkiye’de yıl sonunda yapılan ödemelerin 80 milyar  liraya ulaşacağı düşünüldüğünde, Türkiye’nin aracılık ettiği toplam kartlı ödeme  tutarının 1 trilyon lirayı rahatlıkla aşacağı öngörülüyor.




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