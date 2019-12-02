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Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı

02.12.2019 11:37

Son güncelleme : 02.12.2019 12:38
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kasım ayında ihracatımız 16 milyar 214 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam 11 ayda yakaladığımız 4`üncü en yüksek aylık ihracat rakamı. Böylelikle ihracatımız, ilk 11 ayda geçen senenin 11 ayına göre, yüzde 1,77 artışla 165 milyar 67 milyon dolara ulaşmıştır" dedi.



AA

Kasım ayı ihracat rakamları, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Pekcan, bugün açıklanan üçüncü çeyrek büyüme rakamını anımsatarak, yüzde 0,9'la artık pozitife geçildiğini, yıl sonunda çok daha iyi rakamlar görüleceğini dile getirdi.

Bu rakamların geleceğe daha umutla bakılmasına sebep olduğunu belirten Pekcan, kasım ayı ihracat rakamlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kasım ayında ihracatımız 16 milyar 214 milyon dolar olarak  gerçekleşti. Bu rakam 11 ayda yakaladığımız 4'üncü en yüksek aylık ihracat  rakamı. Böylelikle ihracatımız, ilk 11 ayda geçen senenin 11 ayına göre, yüzde  1,77 artışla 165 milyar 67 milyon dolara ulaşmıştır. 12 aylık ihracatımız da 179  milyar 860 milyon dolara ulaştı.

Kasım ayında ithalatımız, geçen sene kasım ayına göre yüzde 11,44  artışla 18 milyar 166 milyon dolar olarak gerçekleşti. İlk 11 aya kümülatif  olarak baktığımızda, geçen senenin ilk 11 ayına göre ithalatımız yüzde 11,29  azalarak 190 milyar 229 milyon dolar oldu. Son 12 aylık dönemde ithalatımız yüzde 12,96 azalarak 206 milyar 975 milyon dolar olarak gerçekleşti."

Bakan Pekcan 2019 yılı ilk yarısında ithalatta ciddi azalmalar olduğuna işaret ederek, ithalattaki artışın hem üretim hem de yatırımlardaki artışlardan dolayı pozitif yönleri olduğunu aktardı.

Pekcan, "Kısa vadede canlılık ve performans açısından bu ithalat artışımız önemlidir, orta-uzun vadede Türkiye’nin katma değer odaklı yüksek büyüme perspektifiyle uyumlu bir ithalat düzeyini sağlamak, ihracatın ithalatı karşılama oranındaki gelinen noktayı sürdürülebilir bir seviyede tutmak hedeflerimiz arasındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Veriler doğrultusunda, geçen sene yılın ilk 11 ayında 52 milyar 247 milyon dolar olan dış ticaret açığının yüzde 51,84 gibi ciddi bir düşüşle 25  milyar 162 milyon dolara gerilediğini aktardı.

Ruhsar Pekcan, "Dış ticaret açığımız, bu şekilde 11 ayda 27 milyar 85 milyon dolar azalması ile Türkiye'nin cari dengesine ve dış finansman ihtiyacına olumlu ve pozitif katkı sağladı. 11 ay itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen sene yüzde 75,6 iken bu sene yüzde 86,8'e, son 12 ay ihracatın  ithalatı karşılama oranı ise yüzde 86,9'a ulaştı." diye konuştu.







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