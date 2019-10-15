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KDV Genel Uygulama Tebliği`nde değişiklik

15.10.2019 11:01

Son güncelleme : 15.10.2019 11:01
Yabancılara ve Türkiye`de yerleşik olmayan Türk vatandaşlarına konut ve iş yeri tesliminde KDV istisnası uygulamasına ilişkin bedelin döviz olarak Türkiye`ye getirilmesi teşvik kapsamında olacak.



AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama  Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak  yürürlüğe girdi.

Tebliğle KDV istisnasının geçerli olduğu bazı uygulamalarda değişiklik  yapıldı.

Buna göre, belediyeler ve il özel idareleriyle bunların bağlı  kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu  taşımacılığında kullanılacak minibüslerin yatırım teşvik belgesine istinaden  alımında KDV istisnası uygulanacak.

Ulusal güvenlik kuruluşlarınca milli savunma ve iç güvenlik  ihtiyaçları için kullanılan kent güvenlik ve plaka tanıma sistemleri dahil  tarama, tanıma ve takip sistemleri, radar sistemleriyle KDV istisnası  kapsamındaki araç, silah ve sistemlerine ilişkin Ar-Ge ve test faaliyetlerine  yönelik zorunlu olarak kullanılması gereken tesislerin teslimi, ulusal güvenlik  amaçlı teslim ve hizmetlere ilişkin KDV istisnası kapsamında değerlendirilecek.

Konut ve iş yeri teslimlerinde alıcılar dışındaki gerçek veya tüzel  kişiler tarafından bankalar aracılığıyla satıcıların hesabına yapılan döviz  transferlerinin "Türkiye'ye getirilen döviz" olarak kabul edilmesine yönelik  şartlar da düzenlendi.

Bu kapsamda, söz konu işlemlerde yapılan döviz transferlerinin ülkeye  getirilen döviz olarak kabul edilmesi için transfere ilişkin banka dekontunda  alıcıya ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgilere (proje adı,  adresi, bağımsız bölüm numarası) yer verilmesi ya da dövizi transfer eden gerçek  veya tüzel kişiler tarafından, transfere konu tutarın alıcı adına gönderildiğine  dair satıcıya, alıcı ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgileri  içeren bir muvafakatname verilmesi gerekecek.

Böylece, yabancılara ve Türkiye'de yerleşik olmayan Türk  vatandaşlarına konut ve iş yeri tesliminde istisna uygulamasına ilişkin bedelin  döviz olarak Türkiye'ye getirilmesi teşvik edilmiş olacak.

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine,  belediyelere ve köylere bağışlanan tesislerin inşasına ilişkin istisna kapsamı da  genişletildi.

Bu kapsamda, mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfında bulunmakla birlikte,  bu vakıf tarafından karşılıksız, süresiz ve geri dönüşsüz olarak Diyanet İşleri  Başkanlığına tahsis edilen ibadethane ve din eğitimi verilen tesislerin inşası  dolayısıyla bağışta bulunan söz konusu vakfa yapılan teslim ve hizmetler de  istisna kapsamında olacak.




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