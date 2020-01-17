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Kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı

17.01.2020 10:49

Son güncelleme : 17.01.2020 10:49
Kısa vadeli dış borç stoku, kasımda geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 1 artarak 114,6 milyar dolara yükseldi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2019  dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kasım sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2018  sonuna kıyasla yüzde 1 artışla 114,6 milyar dolar oldu. Bu dönemde, bankalar  kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,4 azalarak 55,8 milyar dolar, diğer  sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4 artarak 52,4 milyar dolar  düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, geçen  yılın sonuna göre yüzde 30,6 azalarak 7,7 milyar dolara geriledi. Banka hariç  yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 9,5 artarak 20,8 milyar  dolara, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 3,8 artışla 13,5 milyar  dolara yükseldi.

Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yılın sonuna  göre yüzde 2 azalışla 13,8 milyar dolara geriledi. Diğer sektörler altında yer  alan ithalat borçları, 2018 sonuna göre yüzde 9,1 artarak 43,5 milyar dolara  ulaştı. 

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 86,5 MİLYAR DOLAR

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu  sektörünün kısa vadeli borcu yüzde 3,3 azalışla 21,7 milyar dolar, özel sektörün  kısa vadeli dış borcu yüzde 1,6 artışla 86,5 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki  parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar 2018 sonuna göre yüzde 8,6 azalarak  44,3 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 8,5 artarak  69,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yılın sonunda 99 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları  yüzde 33,3 azalışla kasım sonu itibarıyla 66 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde  resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 396 milyon dolar oldu.

Kasım sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz  kompozisyonun yüzde 50,4'ü dolar, yüzde 29,7'si avro, yüzde 13,8'i TL ve yüzde  6,1'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aynı dönem itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl  veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre  kısa vadeli dış borç stoku, 164,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz  konusu stokun 18,6 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel  sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu  sektörünün yüzde 18, Merkez Bankası'nın yüzde 3,9, özel sektörün ise yüzde 78,1  paya sahip olduğu gözlendi.




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