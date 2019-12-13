`Kısıntılara karşın petrol rezervleri artacak`













DHA

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) aylık yayınladığı raporda "2020 yılında OPEC üyesi olmayan ülkelerin arz artışı tahminimizi günde 2.1 milyon varile düşürmemize karşın, küresel petrol stoku 2020'nin ilk çeyreğinde, günde 700 bin varil artabililir" uyarısı yapıldı.OPEC ve birlikte hareket eden ülkeler (OPEC+) piyasayı dengelemek ve fiyatları yükseltmek için 2020'nin ilk çeyreğinde petrol üretimini 500 bin varil daha kısmak için anlaştılar. Ancak Mart sonrası için taahhüt vermediler.Üye ülkeler yeni anlaşmaya tamamen uysa, İran, Libya ve Venezuela gibi politik kargaşanın olduğu üyeler petrol üretimini sabit tutabilseler bile, IEA en fazla günde 530 bin varil petrolün piyasadan çekilebileceğine dikkat çekti.IEA üretimdeki ek kısıntı kararına rağmen gelecek yılın ilk yarısında OPEC+ tarafından üretilen petrole olan talebin arzdan 700 bin varil daha düşük olacağını öngörüyor. Tahminler yılın ikinci yarısında arzın talepten 1 milyon varil daha fazla olacağına işaret ediyor.IEA, ABD'nin petrol üretimindeki ivme kaybı, Brezilya ve Gana'nın üretim görünümünün bozulması ve OPEC ile birlikte hareket eden üreticilerin ilave kesintileri nedeniyle OPEC üyesi olmayan ülkelerin 2020 arz büyüme tahminini 200,000 varil düşürerek 2.1 milyon varil/güne indirdi.