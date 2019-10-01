Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, bu yılın 2. çeyreği itibarıyla 83 milyar 842 milyon 642 bin lira oldu.
KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 83,8 milyar lira
01.10.2019 16:27
Son güncelleme : 01.10.2019 16:27
AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılının 2. çeyreği itibarıyla Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin (KİT) ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla stok borçlarını açıkladı.
Buna göre, kuruluşların iç borç toplamı 71 milyar 889 milyon lira, dış borçları ise 11 milyar 953 milyon lira
oldu. Böylece toplam borç stoku 83,8 milyar lira
olarak gerçekleşti.
İç borçlar içinde en yüksek kalemi 26,5 milyar lira
ile ticari
banka borçları oluştururken, bunu sırasıyla 15 milyar lirayla özel şahıslar, 13,4 milyar lirayla KİT borçları izledi.
KİT'LERİN GÖREV ZARARLARI
KİT'lerin ve ilgili kuruluşların faaliyetlerinden doğan görev zararı ise 2. çeyrek sonu itibarıyla 673 milyon lira
olarak kayıtlara geçti.
Söz konusu dönemde en çok görev zararı oluşan kuruluş, 556 milyon 247 bin lirayla Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu olurken, bu kuruluşu 61 milyon 871 bin lirayla Toprak Mahsulleri Ofisi izledi.
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