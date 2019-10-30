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Konut alan Yemenli sayısında rekor artış

30.10.2019 11:26

Son güncelleme : 30.10.2019 11:30
Yemenlilerin Türkiye`den aldığı konut sayısı, bu yılın 9 ayında Yemen`de savaşın başladığı 2015 yılının aynı dönemine göre yüzde 536 artarken, yabancılara satılan konut sayısındaki artış yüzde 98 düzeyinde gerçekleşti.



AA

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerinden  derlediği bilgilere göre, Yemenlilerin, ülkelerinde iç karışıklığın başladığı  2015'ten sonra Türkiye'de aldığı konut sayısı her geçen yıl katlanarak arttı.

Savaşın başladığı 2015'in 9 ayında 170 olan Yemenlilerin Türkiye'den aldığı konut sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 536 artarak bin 82'ye  yükseldi. Türkiye'de yabancılara satılan konut adedi ise 2015'in ocak-eylül  dönemine göre yüzde 98'lik artışla 32 bin 268'e çıktı.

Söz konusu dönemde Yemenlilere satılan konut sayısındaki artış, yabancılara satılan konut sayısındaki artışın 5,5 katı üzerinde gerçekleşti.

Yemenlilere yapılan konut satışı 2015'in tamamında 231 adet, 2016'da  192, 2017'de 390, 2018'de 851, bu yılın 9 ayında ise bin 82 olarak kayıtlara geçti.

En çok konut alan yabancılar arasında 2015'te 20'nci, 2017'de 15'inci,  2018'de 11'inci ve 2019'da 9'uncu sırada yer alan Yemenliler, 2016'da ise ilk 20'nin dışında kaldı.

"SAVAŞTAN KAÇAN YEMENLİ, GÜVENLİ EVİ TÜRKİYE'DE BULDU"

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, Türkiye'de gayrimenkul sektörünün yabancıya satışta yeni bir başarı  hikayesi yazdığını, 2018'i yabancıya satışta rekor kırarak tamamlayan gayrimenkul  sektöründe bu yıl da yeni rekorların ayak seslerinin duyulmaya başladığını ifade  etti.

Taş, yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre yabancıya konut  satışının yüzde 32'ik artışla 32 bin 268'e yükseldiğini belirterek, ocak-eylül  döneminde Iraklıların 5 bin 527, İranlıların 3 bin 624, Rusların bin 939, Suudi  Arabistan vatandaşlarının bin 672, Afganların bin 478 ve Kuveytlilerin bin 439  adet konut aldığını bildirdi.

İlk 10'da yer alan Almanların bin 197, Ürdünlülerin ise bin 163 adet  konut aldığını aktaran Taş, "Verilerde dikkat çeken bir konu da Yemenlilerin  Türkiye'de aldığı gayrimenkul sayısındaki artış... Biliyorsunuz ki Yemen'de ciddi  bir iç karışıklık mevcut. Yüz binlerce kişi son yıllarda ülkelerini, evlerini  terk etmek zorunda kaldı. Bu durum, Türkiye'de yabancıya konut satış  istatistiklerine de yansımış durumda. Tarihte ilk kez Yemen, yabancıya en fazla  konut satılan ülkeler listesinde ilk 10'a girdi. Savaştan kaçan Yemenli, güvenli  evi Türkiye'de buldu." ifadelerini kullandı.

"HER GÜN 4 YEMENLİ, TÜRKİYE'DEN EV ALIYOR"

Gökhan Taş, 4-5 yıl öncesine kadar Yemenlilerin Türkiye'den aldığı  konut sayısının 100-200 civarında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Son yaşanan gelişmeler ve bölgedeki istikrarsızlıkla birlikte sadece  son 2,5 yılda Türkiye'den konut alan Yemenli sayısı 2 bin 200'ü aştı. Sadece bu  yıla baktığımızda, 9 ayda Yemenlilere binin üzerinde konut satıldı. 2019  rakamlarına göre, her gün 4 Yemenli Türkiye'den konut alıyor. Geçen yılın aynı  döneminde konut alan Yemenli sayısının 487 olduğu göz önüne alındığında, bu yılın  aynı dönemindeki artış da yüzde 122'yi buldu."

Taş, Yemenlilerin Türkiye'ye yönelik ilgisinin konutun yanı sıra  ekonomide de kendisini gösterdiğini ifade ederek, "Yemen vatandaşlarının  Türkiye'de kurduğu şirket sayısı da her geçen gün artıyor. Verilere göre, 2017'de  44 Yemen sermayeli şirket Türkiye'de faaliyet girerken, bu sayı 2018'de 79'a, bu  yılın 7 ayında da 41 oldu. Yani Yemenliler, son 2,5 yılda Türkiye'de 164 şirket  kurmuş durumda." şeklinde konuştu.




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