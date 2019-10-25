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Konut hesabına asgari ödeme düzenlemesi

25.10.2019 11:35

Son güncelleme : 25.10.2019 11:35
İlk defa konut sahibi olacakları desteklemek amacıyla başlatılan konut hesabı uygulamasındaki asgari ödeme tutarı, her yılın başında yeniden değerleme oranına göre artırılacak.



AA

Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tamamı kendisine ait bir konutu olmayan Türk  vatandaşlarının yurt içinde ilk ve tek konut edinimlerine destek olmak amacıyla açılacak konut hesaplarına, hesap sahiplerinin ödeme planlarına ve devlet  katkısına ilişkin hususlara yönelik esaslar yeniden düzenlendi.

Değişiklikle, konut hesabı uygulamasına ilişkin Aile, Çalışma ve  Sosyal Hizmetler Bakanlığı yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Banka ile katılımcı arasında imzalanan sözleşmeyle belirlenen ödeme  planına göre aylık veya 3 aylık olmak üzere alt sınırdan düşük, üst sınırdan  yüksek olmamak kaydıyla konut edinim tarihine kadar yapılan ödemeler, düzenli  ödeme olarak sayılacak.

Konut hesabının açılması ve işletilmesine ilişkin genel esaslar da  değiştirildi. Bu kapsamda konut hesabı, bankaların yurt içi şubelerinde Türk  lirası cinsinden mevduat ve katılım fonu yerine artık mevduat hesabı, katılma  hesabı veya özel cari hesap olarak açılabilecek.

HESAPTAN PARA ÇEKME HAKKI

Katılımcı birden fazla konut hesabı açtıramayacak ve konut hesabı  katılımcı tarafından başka bir bankaya taşınamayacak.

Konut hesabına yapılacak asgari ödeme tutarının her yılın başında  yeniden değerleme oranına göre artırılacağı hususuna, katılımcı ile banka  arasında yapılacak sözleşmede yer verilecek. Ödeme planı yanında artık faiz oranı  da katılımcının talebi üzerine dönem başlarında yeniden tespit edilebilecek.

Konut hesabından para çekilmesine ilişkin de düzenleme yapıldı. Buna  göre, hesabın açılış tarihi ile çekim tarihine kadar hesapta biriken asgari ödeme  tutarının dışında kalan tutar çekilebilecek.

Hesaptan çekim hakkı bir dönem içerisinde en fazla iki defa  kullanılabilecek. Çekim hakkının kullanılması halinde konut hesabının bakiyesi,  hesabın açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar  toplamından az olamayacak.

Asgari tutarların hesaplanmasında ilgili yıldaki asgari ödeme  tutarları üzerinden, son çekim hakkının kullanıldığı ay hariç tüm aylar dikkate  alınacak.

Birikim, konut ediniminin hesabın bulunduğu bankaya tevsik edilmesi sonrasında aktarılacak.

Bu şartların ihlali durumunda konut hesabına devlet katkısı  ödenmeyecek ve hesap konut hesabı statüsünden çıkartılacak.

Bakanlık, bankalar tarafından gönderilen belgelerin ulaşmasını takip  eden 30 iş günü içerisinde, ilgili bilgi ve belgeleri kontrol edecek ve devlet katkısının konut hesabının bulunduğu bankaya aktarılmasını sağlayacak.

EKSİK TUTARLAR TAMAMLANACAK

Konut hesaplarının ve devlet katkısı ödemelerinin denetimi, bilgi sistemleri dahil, Hazine Kontrolörleri Kurulunca yapılacak ama hesaplara ilişkin  her türlü belgenin gizli dahi olsa kurula verilmesi gerekmeyecek. Denetime  ilişkin esasları, Hazine ve Maliye Bakanlığı belirleyecek.

Yönetmelik değişikliğinden önce yeniden değerleme oranı uygulanmaması sebebiyle hesap bakiyesi alt limit üzerinden ödenmesi gereken tutarın altında  kalan hesapların eksik kalan tutarları, bugünden itibaren 3 ay içerisinde bankalar tarafından katılımcılara bildirim yapılarak tamamlatılacak.

Katılımcı bazında eksik yatırılan aylar ve tutarlara ilişkin bilgiler bakanlığa bildirilecek.




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