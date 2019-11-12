GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

KOSGEB`den 5 milyon liralık destek

12.11.2019 11:38

Son güncelleme : 12.11.2019 11:38
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı Cevahir Uzkurt, "Gelecek yıl bütçemizin önemli bir kısmını, özellikle ithal ettiğimiz ürünlerin yerli üretilmesine dönük projelere aktarmak istiyoruz. Bu bağlamda ithal bir ürünü yerli üretmek isteyen bir KOBİ`miz olursa `KOBİ TEKNOYATIRIM Desteği` kapsamında 5 milyon liraya kadar destek vereceğiz" dedi.



AA

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknolojik ürün sektörlerini desteklemek amacıyla KOBİ'lere daha fazla ağırlık vermek istediklerini söyledi.

KOSGEB'in gelecekte önemli ve çeşitli projeleri hayata geçireceğini bildiren Uzkurt, bu kapsamda bütçe oluşturulduğunu aktardı.

İthal edilen ürünleri Türkiye'de üretmek isteyen KOBİ'lere destek vereceklerini dile getiren Uzkurt, şöyle konuştu:

"Gelecek yıl bütçemizin önemli bir kısmını, özellikle ithal ettiğimiz  ürünlerin yerli üretilmesine dönük projelere aktarmak istiyoruz. Bu bağlamda  ithal bir ürünü, yerli üretmek isteyen bir KOBİ'miz olursa 'KOBİ TEKNOYATIRIM  Desteği'  5 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Yine benzer şekilde Ar-Ge'si  tamamlanmış, prototipi ortaya çıkmış teknolojik ürünlerin endüstrileşmesi ve  ticarileşmesine dönük olarak verdiğimiz bir program olacak. Bu bağlamda  teknolojik ürünlerin sektörlerini desteklemek ve bu sektörlerin ağırlığını  artırmak üzere bu tip ürün üreten KOBİ'lerimize daha fazla ağırlık vermek  istiyoruz. Yine benzer şekilde ihracat odaklı desteklerimizi ortaya koyduk. Eğer  bir KOBİ'miz daha önce ihracat yapmış ya da yeni işe soyunan bir ülkeye ihracat  yapmak istediklerinde biz kendilerine 300 bin liraya kadar Yurt Dışı Pazar  Desteği veriyoruz. Bu bağlamda özellikle yerlileştirme ve millileştirme, bizim  öncelikli alanlarımızdan olacak. İhracat değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve  ihraç edilmesi özellikle destek kapsamı alanına alacağımız konular."

KADIN GİRİŞİMCİLERİN DESTEK KREDİSİ ARTACAK

Kadın girişimcilerin iş hayatında daha fazla yer bulabilmesi için  KOSGEB'in pozitif ayrıcalıklar tanıdığını anlatan Uzkurt, şöyle devam etti:

"Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında geleneksel  sektörlerdeki girişimcilerimize bankalar, KOSGEB dışında 50 bin liraya kadar  kredi kullandırıyor. KOSGEB dışında 50 bin liraya kadar kredi kullandırıyor.  Bunun 10 puanlık maliyetini KOSGEB olarak biz karşılıyoruz. Daha önce KOSGEB'den  yararlanarak işini kurmuş ya da işini kuracak kadın girişimcilerimize 50 bin lira  değil, 70 bin lira kredi kullanmalarını sağlayacağız. Yine İleri Girişimcilik  Destek Programı kapsamında bugün 300 bin lira makine teçhizat desteği veriyoruz.  50 bin lira da danışmanlık, eğitim ve kuruluş gibi destekler veriyoruz. Bu  bağlamda girişimcimiz kadın olursa 370 bin liraya kadar destek vereceğiz. Yine  destek programlarımızda da değişen oranlarda yüzde 15'e kadar kadınlara pozitif  ayrımcılık sağlayacağız."

"YENİ İŞ İMKANI SAĞLAMAK İSTİYORLAR"

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, özel sektörden de çok ciddi  talepler aldıklarını belirterek, "Yakın zamanda bunu kamuoyuyla paylaşacağız.  Örneğin kurumsal girişimcilerimiz bayilik vermek istediklerinde bizimle birlikte  çalışıp, kadın girişimcilerimize yeni iş  imkanı sağlamak istiyorlar. Bu anlamda  da KOSGEB ile birlikte hareket etmek istiyorlar. Kurumsal firmaların bayileri  özellikle kadın girişimciler olduğunda önemli destekler sağlayacağız." diye  konuştu.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:23103.736
Değişim :  0,60% |  617,33
Açılış :  103.452  
Önceki Kapanış :  103.118  
En Yüksek
103.923 En Düşük
103.452
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARSAN 2,88 10.224.518 % 20,00  
ISBTR 25.656,50 256.565 % 15,00  
YAPRK 4,78 854.463 % 14,63  
OZGYO 1,31 59.402.761 % 12,93  
COSMO 1,36 1.549 % 9,68  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3939 7,4310 % -0,06  
Frank 5,7839 5,8188 % -0,09  
Riyal 1,5361 1,5438 % 0,07  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.450 1.451 -4,68  
Altın Gr. 270 270 -0,19  
Cumhuriyet 1.803 1.831 5,00  
Tam 1.794 1.839 3,69  
Yarım 867 890 1,79  
Çeyrek 435 445 0,89  
Gümüş.Ons 16,72 16,76 -0,11  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 -0,00  
B. Petrol 62,38 62,38 0,20  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru