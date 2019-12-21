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KOSGEB`den KOBİ`lere 2020 müjdesi! 2 milyar lira...

21.12.2019 11:49

Son güncelleme : 21.12.2019 11:49
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı Cevahir Uzkurt, gelecek yıl KOBİ`lere 2 milyar liranın üzerinde kaynak sağlayacaklarını bildirdi.



AA

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, AA muhabirine, Türkiye genelinde KOBİ'lere hizmet vermeye, girişimci adaylarını desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Kasım ayı itibarıyla KOSGEB'in veri tabanına kayıtlı 1,5 milyona yakın işletme bulunduğunu belirten Uzkurt, bu yıl yeni destek programlarını uygulamaya  koyduklarını hatırlattı.

Uzkurt, bazı destek programlarını revize ettiklerine dikkati çekerek, "Burada yerli ve milli bir duruş sergileyerek, cari açığın azaltılmasını,  teknolojik girişimciliği ve katma değerli üretimi esas aldık. Yürüttüğümüz  faaliyetlerle yeni girişimlerin ortaya çıkmasına ve mevcut KOBİ'lerin  gelişmelerine katkı sağladık." dedi.

KOBİ'ler aracılığıyla yerli ve milli üretimi gerçekleştirmek için bu yıl Stratejik Ürün Destek Programı'na başladıklarını ifade eden Uzkurt, son dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca hayata geçirilen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'na da dahil olan bu destekle ithal edilen ürünleri yerli üreten KOBİ'lere 5 milyon liraya kadar destek verdiklerini bildirdi.

HEM ÜRETİME HEM İHRACATA DESTEK

Cevahir Uzkurt, teknoloji üretiminin KOBİ'ler aracılığıyla tabana  yayılmasını sağlamak için KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı'nı hayata geçirdikleri bilgisini vererek, bu programla Ar-Ge süreci tamamlanmış teknolojik  ürünlerin üretimine de 5 milyon liraya kadar destek sağladıklarını dile getirdi.

KOBİ'lerin yurt dışı pazarlara açılmasını sağlamak için Yurt Dışı  Pazar Destek Programı'nı uygulamaya koyduklarına işaret eden Uzkurt, programla ihracat yapmak isteyen KOBİ'leri 300 bin liraya kadar desteklediklerini  aktardı.

Uzkurt, KOBİ'lerin iş birliklerini artırmaları için İş Birliği Destek  Programı'nı da revize ederek yeniden uygulamaya aldıklarını, 10 milyon liraya  kadar destek verdiklerini vurgulayarak, bu programla işletmelerin iş birliği  kültürünü artırmayı ve tasarruf sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

İŞLETMELER SEKTÖRÜNDEKİ VE BÖLGESİNDEKİ YERİNİ GÖREBİLİYOR

KOSGEB'in diğer destek programlarına dikkati çeken Uzkurt, şu  bilgileri paylaştı:

"KOBİ'lerin üretimini dijitalleştirmeleri için KOBİ Gelişim Destek  Programı kapsamında yeni bir çağrıya çıktık. 'İmalat Sanayisinde Dijitalleşme'  başlıklı çağrıyla 258 KOBİ'mizi 71,5 milyon liraya kadar destekliyoruz. Bu destek  programında her bir işletme için üst limit 1 milyon lira. Bu program sayesinde  imalat sanayisinde yerli ve yetkin dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ  envanterini genişletmeyi ve dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını artırmayı  hedefliyoruz."  

Cevahir Uzkurt, teknoloji tabanlı yeni girişimcileri desteklemek ve  Türkiye'nin yüksek teknolojili alanlardaki payını artırmak için, imalat  sanayisinde teknoloji düzeyi yüksek sektörlerde işini kurmak isteyen  girişimcilere Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında 370 bin liraya  kadar destek verdiklerini bildirdi.

İş kuracak girişimcilere yönelik KOBİ Finansman Destek Programı'nı  uygulamaya koyduklarını ifade eden Uzkurt, "Ayrıca kurumlarla iş birliği içinde  veriye dayalı yapılan bilimsel analizlerle KOBİ ekosistemini düzenlemek ve destek  modellerini geliştirmek amacıyla İşletme Değerlendirme Raporu'nu uygulamaya  aldık. E-devlet üzerinden ücretsiz ve aracısız verilen rapor uygulaması, 22  Eylül'de kullanıma açıldı. Geçen sürede yaklaşık 5 bin 600 işletme bu raporu  alarak Türkiye genelinde, sektöründe ve bölgesinde nerede olduğunu gördü." diye  konuştu.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANLARI YETİŞECEK

KOSGEB Başkanı, yakın zamanda KOBİ'lere rehberlik ve danışmanlık  yapacak akredite KOBİ danışmanlarını yetiştirecek sistemi de hayata geçirmeyi  planladıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bugüne kadar KOSGEB'den 454 bin 331 işletme 6,2 milyar lira destek  aldı. Finansman destekleri özelinde toplam 2,9 milyar lira kredi faiz desteğiyle  19,9 milyar lira kredi hacmi yaratıldı. 2019'da yaklaşık 64 bin işletmeye 2,1  milyar lira destek verdik. Toplam 34,3 milyon lira kredi faiz desteğiyle 136,6  milyon lira kredi hacmi yaratıldı."

Aynı dönemde KOSGEB desteğiyle 7 binden fazla işletme kurulduğunu  vurgulayan Uzkurt, imalat, toptan ve perakende ticaret, konaklama ve yiyecek  hizmetleri, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlerle diğer hizmetlerin en fazla  desteklenen sektörler olduğunu bildirdi.

BÜTÇE KOBİ'LERİN PROJELERİ İÇİN KULLANILACAK

Uzkurt, kadınların iş gücü piyasasında yer almasını önemsediklerine  dikkati çekerek, "Bu konuda gayret sarf ediyoruz. Kadınlarımızın kendi imkanlarıyla gelir elde edebilmelerini teminen adımlar atıyoruz. 2019'da 13 bin  854 kadın girişimciye 252 milyon lira destek sağladık. 50 bin liralık finansman desteğini, kadınlar, şehit yakınları, gaziler ve gençler için 70 bin liraya  çıkardık. Desteklerimizde kadınlara pozitif ayrımcılık uyguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

KOSGEB'in destek bütçesinde artış olacağını dile getiren Uzkurt, şunları kaydetti:

"KOSGEB 2019'da bütçesinin tamamını KOBİ ve girişimcilerin büyümesi  için harcadı, gelecek yıl da aynı ilkeyle hareket edecek. 2020 yılı destek bütçemizde yüzde 9,45'lik artış oldu. 1,8 milyar lira bütçemiz var ama bunun  dışında da bazı kuruluşların bize ödediği aidatlar bulunuyor. Bunlardan  gelenlerle gelecek yıl yaklaşık 2 milyar liranın üzerinde bir kaynağı KOBİ'lerin  projelerine aktaracağız."




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