Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2`nci Başkanı ve Koza Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altıntaş, 2017`de kurumlar vergisi sıralamasında 35`inci olan Koza Altın İşletmeleri AŞ`nin 2018`de ödediği 283 milyon 97 bin 917 lira vergiyle 20`nci sıraya yükseldiğini bildirdi.
Koza Altın kurumlar vergisi sıralamasında yükseldi
04.12.2019 11:31
Son güncelleme : 04.12.2019 11:36
AA
Koza Holding'den yapılan açıklamaya göre, faaliyetlerini, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) bağlı olarak sürdüren Koza Altın, İzmir, Eskişehir, Kayseri ve Gümüşhane'deki 5 madende üretim gerçekleştirerek, Türkiye'nin toplam altın
imalatının yüzde 30'unu karşılıyor.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Altıntaş, holding bünyesindeki Koza Altın İşletmelerinin bu yılın 3'üncü çeyreği sonu itibarıyla net dönem karının 1 milyar 260 milyon liraya ulaştığını ifade etti.
Şirketin TMSF'ye devrinden sonra öz kaynaklarının yüzde 124 artışla 2,9 milyar liraya yükseldiğini belirten Altıntaş, şunları kaydetti:
"Bizlere emanet olan işletmelerimizin önemli çalışma performansı ortaya koymaları ülkemiz adına bizleri mutlu
ediyor. Toplam altın üretimi geçen yıl 8,2 ton olan işletmelerimiz, bu yıl ise toplam 10,8 ton altın üretmeyi hedefliyor. 2017 kurumlar vergisi sıralamasında 35'inci olan Koza Altın İşletmeleri, 2018'de 20'nci sıraya yükseldi. 2018 yılında 283 milyon 97 bin 917 lira
kurumlar vergisi ödedik. Devletimize ödenen vergilerin şirketin TMSF'ye devrinden itibaren yüzde 127 arttığı görülmektedir."
11:20107.278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 487,73
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.751
En Düşük
106.999
11:205,7482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0044
|Açılış
|: 5,7460
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7530
En Düşük
5,7377
11:206,3751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0082
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3781
En Düşük
6,3604
11:20274,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,39
|Açılış
|: 274,19
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
272,59
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|38,38
|6.543.148
|% 17,01
|
|DERAS
|3,87
|54.605.012
|% 16,57
|
|FONET
|6,42
|21.390.293
|% 15,47
|
|SMART
|9,28
|48.906.075
|% 11,67
|
|ALCAR
|54,25
|8.465.942
|% 11,40
|
|EGCEY
|0,36
|8.262
|% -7,69
|
|IZTAR
|4,31
|91.709
|% -6,10
|
|BASCM
|2,35
|5.765
|% -6,00
|
|DOKTA
|33,00
|3.857
|% -4,35
|
|QNBFB
|26,00
|1.778.779
|% -2,48
|
|THYAO
|13,70
|338.882.563
|% 0,66
|
|GARAN
|10,08
|117.183.208
|% 1,82
|
|ASELS
|18,97
|108.690.128
|% 0,85
|
|VAKBN
|5,19
|107.418.750
|% 1,96
|
|KRDMD
|2,39
|104.359.424
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,39
|104.359.424
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,44
|50.881.482
|% 2,13
|
|IHLAS
|0,76
|22.043.676
|% 1,33
|
|ISFIN
|2,90
|83.704.711
|% 0,69
|
|KARSN
|1,41
|38.847.729
|% -1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4741
|7,5116
|% 0,41
|
|Frank
|5,8089
|5,8439
|% 0,25
|
|Riyal
|1,5288
|1,5364
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.483
|5,91
|
|Altın Gr.
|274
|274
|1,39
|
|Cumhuriyet
|1.805
|1.833
|16,00
|
|Tam
|1.797
|1.842
|17,08
|
|Yarım
|869
|891
|8,26
|
|Çeyrek
|436
|445
|4,13
|
|Gümüş.Ons
|17,27
|17,29
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,20
|0,03
|
|B. Petrol
|61,19
|61,19
|0,37
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 521, 43 artarak (% 0.40 ) 131, 180
-
11:35
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DERAS, MAALT
-
11:35
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, ASELS
-
11:35XU100
Endeks 107, 271 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 2, 421.00 milyon TL de
-
11:33YUNSA
Yüzde 10.38 oranında artışla 11.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 609, 041 adet işlem