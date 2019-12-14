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Kredi kartı olanlar dikkat! 2020`de kullanılabilecek

14.12.2019 12:46

Son güncelleme : 14.12.2019 12:46
Yılın son günlerine yaklaşılırken, vatandaşın yaptığı harcamalar sonucu banka ve kredi kartlarında biriken puanların 2020`ye devredilip devredilemeyeceği merak konusu oldu.



AA

Bankacılık sektörü yetkilileri, konuya ilişkin basında yer alan haberlere işaret ederek, vatandaşın mevcutta sahip olduğu puanların yıl sonunda silinmeyeceğini, gelecek yıl da kullanılabileceğini belirtiyor.

Bankaların resen puanları silemeyeceğini, böyle bir durumda  vatandaşların hukuki yollara başvurması gerektiğini söyleyen yetkililer, zaten bankaların para puanları gider olarak kaydettiğini, puanları silseler dahi gelir kaydedemeyeceklerini ve dolayısıyla bunun bir mantığının olmadığını dile getirdi.

Yetkililer, bankalar tarafından düzenlenmiş özel kampanyalar  kapsamında kazanılan puanların kullanımında ise tarih sınırlaması olabileceğine dikkati çekerek, bunlara ilişkin ekstre ve mesaj yoluyla iletilen  bilgilendirmelere dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

Uygulamaların bankadan bankaya değişiklik gösterebileceğine işaret  eden yetkililer, kart sahiplerine, puanları konusunda bankalarını arayarak bilgi almalarını tavsiye ediyor.

"KAZANILAN PUANLARI SİLME GİBİ BİR UYGULAMAMIZ YOK"

Yapı Kredi yetkilisi, AA muhabirine konuya ilişkin verdiği bilgide,  "Yapı Kredi bireysel kredi kartı ve bireysel TLcard müşterileri, World üye iş  yerlerinde yaptıkları harcamalardan Worldpuan kazanabilir, bu puanları  alışverişlerinde kullanabilirler. Müşterilerimizin kazandıkları Worldpuanlar, kampanya koşullarında belirtilen puan yükleme tarihinden sonra puanların son  kullanım tarihine kadar kullanılabilir. Yapı Kredi olarak, biriken Worldpuanları  yıl sonunda sıfırlama uygulamamız bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Garanti Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ) yetkilisi de kart müşterilerinin  yaptıkları harcamalardan kazandıkları bonus veya millerin yıl sonunda silinmesi şeklinde bir uygulamalarının bulunmadığını bildirdi.

Sadece dönemsel ve belirli sektörlere yönelik uyguladıkları veya marka  iş birlikleriyle hayata geçirdikleri bazı süreli kampanyalarda, kazanılan bonus  ve millerin belirli bir süre içinde kullanılmasının söz konusu olabildiğini ifade  eden GÖSAŞ yetkilisi, "Bunların hangi tarih aralığında kullanılabileceği bilgisi  ise müşterilerimiz kampanyaya katılırken ve kampanya iletişiminde özellikle  belirtiliyor. Bu tarz süreli kampanyalar haricinde, kart sahipleri tüm  harcamalarından her zaman bonus veya mil kazanıyor ve bunları herhangi bir  kısıtlama ya da silinme olmaksızın diledikleri zaman harcayabiliyor." şeklinde  konuştu.

Ziraat Bankası yetkilisi ise kredi kartlarıyla yapılan harcamalarla  kazanılan puanların, bir yıl içerisinde kullanılmadığı takdirde gelecek yıla  devredildiğini, hiçbir suretle hak kaybının yaşanmayacağını dile getirdi.

Düzenlenen kampanya kapsamında müşterilerin kazandığı puanların ise o  kampanyada belirtilen tarihler içerisinde kullanılması gerektiğine işaret eden  Ziraat Bankası yetkilisi, "Kampanya kapsamında kazanılan para puanlar  kullanılmadığı takdirde kampanyada belirtilen tarih sona erdiğinde silinir ama  normal alışveriş harcamalarında kazanılan puanları silme gibi bir uygulamamız  yok." dedi. 

"BİRİKEN PUANLAR GELECEK YILA DEVREDİLECEK"

İş Bankası yetkilisi, bankamatik kartları ve Maximum özellikli kredi kartları ile yapılan alışverişler üzerinden MaxiPuan kazanıldığını, yıl içerisinde düzenlenen çeşitli kampanyalar kapsamında ise müşterilere ekstra  MaxiPuan sunulduğunu belirtti.

Yıl içerisinde alışverişler üzerinden kazanılan MaxiPuanların, kartlar kullanıma açık olduğu sürece biriktiğini ve herhangi bir süre kısıtlaması olmadan ya da geri alınmadan müşterilerin kullanımına hazır bulunduğunu vurgulayan İş Bankası yetkilisi, kampanyalar kapsamında kazanılan ilave MaxiPuanların, kampanya  koşullarında duyurulan belirli bir kullanım süresinin sonunda halen kullanılmamış ise geri alındığını ifade etti.

Akbank yetkilisi, kampanyalardan kazanılan chip-paraların artık silinmeyeceğini, Axesslilerin kazandıkları chip-paraları zaman kısıtı olmaksızın diledikleri gibi biriktirebileceğini kaydetti.

VakıfBank yetkilisi, yapılan harcamalar sonucu standart puan kazanımlarının silinmediğini ve gelecek yıla devredildiğini bildirerek, sadece kampanya bazlı puan kazanımlarının kampanyada belirtilen süreler içerisinde harcanmadığı takdirde devredilmediğini söyledi.

DenizBank yetkilisi, banka olarak, kartlarda biriken puanların silinmesi yönünde bir uygulamalarının bulunmadığını vurguladı.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) yetkilisi ise müşterilerin kartlarında yıl boyunca biriken puanların, sonraki yıllarda kullanmaları için devredildiğini sözlerine ekledi.




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