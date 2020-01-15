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Kripto para birimlerinde artış sürüyor

15.01.2020 10:28

Son güncelleme : 15.01.2020 10:28
Kripto para birimleri piyasalarında haftanın başından bu yana süren artış eğilimine öncülük eden Bitcoin SV, son 24 saatte yüzde 70.96 artışla en yüksek hacimli 10 kripto para birimleri sıralamasında altıncı sıradan dördüncü sıraya yükseldi.



DHA

Craig Wright'ın mahkemeye Satoshi Nakamoto olduğunu gösteren daha fazla delil sunmasıyla başladığı düşünülen kripto para birimlerindeki artış eğilimi devam ediyor.

Yatırımcılar bunun yanında ABD ve Çin arasında imzalanacak olan ticaret anlaşmasına ilişkin gelişmeleri izliyor. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ın, Çin ile ticaret anlaşmasının ikinci aşaması imzalanana dek Çin mallarına uyguladıkları gümrük tarifelerini sürdüreceklerini açıklamasıyla, yatırımcı güveninin hafif zedelenmesiyle oluşan görünüme paralel olarak, yatırımcılar altın ve kripto para birimleri gibi güvenli liman varlıklarına yöneliyor. Anlaşma beklenirken altın fiyatı yüzde 0.36 artışla 1,552 dolara yükseldi.

Güvenli liman varlıklardaki artışa paralel olarak kripto para birimleri piyasalarındaki artış da devam ederken, söz konusu artışa ağırlıklı olarak öncülük eden Bitcoin SV, son 24 saatte yüzde 70.96 artışla 345 dolara ve 6 milyar 248 milyon dolarlık piyasa hacmine ulaşarak en yüksek hacimli 10 kripto para birimleri listesinde altıncı sıradan dördüncü sıraya yükseldi. Buna rağmen, en yüksek hacimli dördüncü kripto para biriminin göreceli güç endeksi (relative strength index/RSI) Bitcoin SV'deki kazançların kaybedilebileceğine işaret ederken, hareketli ortalama yakınsama kısaltması (moving average convergence divergence - MACD) göstergesi ise boğaların kontrolde olmaya devam ettiğini gösterdi ve 350 doların üzerinde destek seviyesi bulabileceği sinyalini verdi.

Toplam 5,034 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin de son 24 saatte yüzde 2.07 artışla 8,684 dolara yükseldi ve 157 milyar 716 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.3'ünü oluşturdu.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 83.46 ile en çok 33'üncü sıradaki Bitcoin Gold yükselirken, yalnızca 12 kripto para birimi değer kaybetti. En büyük 10'da Bitcoin SV'nin öncülük ettiği artış eğiliminde ayrıca TRON son 24 saatte üzde 9.29 artışla Monero'nun yerini alarak onuncu sıraya yükseldi.

Altcoinlerin öncülük ettiği artış eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi 06:57'de 244 milyar dolara yükseldikten sonra son 24 saatte yüzde 5.2 artışla 239 milyar 504 milyon dolara çekildi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 169 milyar 239 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 2.07

Ethereum yüzde 8.77

Ripple yüzde 5.86

Bitcoin SV yüzde 70.96

Bitcoin Cash yüzde 15.53

Tether yüzde 0.44

Litecoin yüzde 6.64

EOS yüzde 11.80

Binance Coin yüzde 7.29

TRON yüzde 9.29 yükseldi.




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