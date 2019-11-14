Minneapolis Merkez Bankası Başkanı Neel Kashkari, Bitcoin gibi kripto para birimlerine "oldukça kuşkuyla" yaklaştığını söyledi.
`Kripto para birimlerinden oldukça kuşkuluyum`
14.11.2019 10:45
Son güncelleme : 14.11.2019 10:45
DHA
Minneapolis Merkez Bankası (Fed) Başkanı Neel Kashkari, Wisconsin-La Crosse Üniversitesi’nde öğrencilere yaptığı konuşmada, piyasada “çöp kadar” yeni kripto para
birimi olduğunu ve herkesin onların değerini azaltabileceğini söyledi. Kashkari, bunun aksine dolar
ve euro
değerinin, söz konusu para birimlerinin ayrıcalıklı ve merkez bankaları tarafından destekleniyor olmalarından geldiğini belirtti.
Kashkari ayrıca, bütün ABD vatandaşlarının Fed’de bir hesap açmalarını gerektireceğinden merkez bankasının kendi dijital dolarını oluşturmasında bir avantaj görmediğini ve söz konusu dijital para birimleri için bir hesap açmanın, bir banka hesabından daha iyi olduğunu düşünmek için hiçbir sebep düşünemediğini söyledi.
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