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Kripto paralarda düşüş sürüyor

18.12.2019 16:18

Son güncelleme : 18.12.2019 16:28
Facebook`un stablecoini Libra`ya yönelik endişelerin devam etmesiyle kripto para birimleri piyasalarında etkili olan düşüşe paralel olarak piyasa hacmi 177 milyar 991 milyon dolarla 180 milyar doların altında, piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin de 6 bin 648 dolarla 6,500 doların altında işlem görüyor.



DHA

Libra'ya yönelik endişelerin sürmesiyle kripto para birimleri piyasalarında belirsizlik etkili olmaya devam ediyor. Libra'ya yönelik yapılan çeşitli açıklamalar devam ederken, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard Facebook'un kripto para birimi Libra'nın farklı para birimlerine nasıl bağlı olduğunu açıklamadan yasal ve yönetimsel politikaların ana hatlarını tehdit ettiğini söyledi.

Brainard, devlet destekli para birimleri dayalı varlıkların kripto para birimlerindeki volatiliteyi azaltamayabileceği uyarısını yaparak, "Küresel nüfusun üçte ikisinden fazlasını temsil eden aktif kullanıcı ağı ile piyasaya değeri yasal para birimlerine bağlı özel bir dijital para birimi sunmanın endişe verici olduğunu" vurguladı. Brainard ayrıca zorunlu teminatlar sağlanmadan stablecoin ağlarının küresel çapta tüketicileri riske attığının altını çizdi.

Gelişmelerin ardından kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.25 düşüşle 6 bin 648 dolara geriledi ve 120 milyar 375 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 67.6'sını oluşturdu.

Toplam 4,946 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 89'u geriledi ve piyasadaki düşüşe yüzde 16.39 ile 88'inci sıradaki Kyber Network öncülük etti. En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 10.42 ile Bitcoin Cash öncülük etti.

En büyük 100'deki düşüşe paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 5.6 düşüşle 177 milyar 991 milyon dolara geriledi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 87 milyar 473 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 4.25

Ethereum yüzde 7.62

Ripple yüzde 7.84

Tether yüzde 0.04

Bitcoin Cash yüzde 10.42

Litecoin yüzde 6.22

EOS yüzde 5.73

Binance Coin yüzde 3.69

Bitcoin SV yüzde 8.53

Tezos yüzde 8.61 düştü.




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