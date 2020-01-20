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Küresel petrol piyasasında Hafter hareketliliği

20.01.2020 16:09

Son güncelleme : 20.01.2020 16:23
Libya`nın doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter`in ülkedeki petrol ihracat limanlarını kapatması, küresel petrol piyasasına ağır darbe vurdu ve fiyatların yükselmesine yol açtı.



AA

Beş petrol ihraç limanında mücbir sebep ilan eden Libya Ulusal Petrol  Kurumu, kesinti nedeniyle ülkede günlük yaklaşık 800 bin varil üretim kaybı  olacağını duyurdu. Böylece Libya'da günlük ham petrol üretimi yaklaşık 1,2 milyon  varilden 400 bin varile düştü. Kurum, kesintinin ülkede günlük 55 milyon dolar  kayba neden olacağını açıklamıştı.

Petrolü bir silah olarak kullandığı için uluslararası arenada sert  eleştiriler alan Hafter'in bölgedeki yıkıcı politikalarını sürdürmesinin,  Libya'daki petrol üretim kesintisinin uzamasına yol açacağı, bu durumun da  küresel piyasada petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini hızlandıracağı  öngörülüyor.

Afrika'nın en büyük petrol rezervine sahip ve ekonomisi büyük ölçüde  enerji gelirlerine bağlı olan Libya'da, petrol havza ve sahalarının çoğunun  Hafter kontrolünde olması halkın refah seviyesini olumsuz etkiliyor.

Hafta sonu, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham  petrolün varil fiyatı 64,85 dolardan 66 dolara çıkarak yüzde 1,7 arttı. ABD'nin  Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 58,54 dolardan 59,66 dolara  tırmanarak yüzde 1,9 yükseldi.

SAHALARIN ÇOĞU HAFTER'DE

AA muhabirinin çeşitli kaynaklardan derlediği bilgilere göre, ülkenin  kuzey doğusunda bulunan Hariga Limanı'ndan günlük ortalama 110 bin varil,  Zuveytine Limanı'ndan 100 bin varil, Ras Lanuf ve Sidra limanlarından ise  sırasıyla 220 bin ve 400 bin varil petrol ihraç ediliyordu.

Öte yandan ülkenin kuzeyinde yer alan Brega, Zaviye ve Mellitah  limanlarından ise az miktarda petrol ihracı gerçekleştiriliyordu.

Ülkenin en büyük petrol havzası olan Sirte'nin Emel sahasında ise  günlük ortalama ham petrol üretimi 400 bin varilken, Zehra ve Zelten sahalarında  sırasıyla 120 bin varil ve 30 bin varil üretim yapılıyordu.

Libya'nın batısında yer alan Marzuk petrol havzasındaki Şerare ve  El-Fil sahalarında günlük ortalama ham petrol üretimi 300 biner varili, Vefa  sahasında ise 30 bin varili buluyor.

Ülkenin batısındaki Gadame petrol havzasında petrol üretimi  yapılmazken, Libya'nın kuzey batısındaki tek açık deniz petrol sahası olan  Bovri'de ise günlük üretim 40 bin varili geçiyor.

Libya'nın 2010'da günlük 1,6 milyon varil olan petrol üretimi, "Arap  Baharı" adı verilen sürecin ardından yaşanan istikrarsızlık nedeniyle giderek  düşmüştü.

Halife Hafter'e bağlı gruplar petrol kuyularının bulunduğu bölgeyi  ellerinde tutarken, bu kuyuların yönetimi merkezi Trablus'ta bulunan bağımsız  Libya Ulusal Petrol Kurumu tarafından yürütülüyor.





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