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Küresel piyasalar ABD`nin enflasyon verisine odaklandı

14.01.2020 09:27

Son güncelleme : 14.01.2020 09:35
Küresel piyasalar, ABD`nin enflasyon verisine odaklanırken, yurt içinde kasım ayı sanayi üretimi verileri takip edilecek.



AA

ABD, Çin'i kur manipülatörleri listesinden çıkararak yarın imzalanması beklenen birinci faz ticaret anlaşması öncesi piyasalara gönderdiği pozitif mesajlara devam etti.

ABD, Ağustos 2019'da "kur manipülatörü" olarak ilan ettiği Pekin'in bu etiketini kaldırdı. Dün akşam yayımlanan ABD'nin Büyük Ticari Ortaklarının Makroekonomik ve Döviz Politikaları Raporu'nda, izlenen 20 büyük ekonomiden hiçbirinin kur manipülasyonuna kalkışmadığı belirtilirken, İsviçre'nin, izleme listesine eklendiği ifade edildi. Çin, Japonya, Kore, Almanya, İtalya, İrlanda, Singapur, Malezya, ve Vietnam'ın izlenmeye devam edileceği bildirilen raporda, "Çin, şeffafiyet ve hesaplanabilirliği teşvik ederken, rekabetçi devalüasyonlardan kaçınmak için önemli vaatlerde bulundu." denildi.

Dolar/yuan paritesi, Ağustos 2019'da 7'nin üzerini görmesinin ardından düşüşe geçerek 6,90'ın altına kadar geriledi.

Analistler, ABD ile Çin arasında yarın imzalanması beklenen birinci faz ticaret anlaşması öncesi taraflardan gelen pozitif yönde açıklamaların pay piyasalarını desteklemeye devam ettiğini belirterek, New York borsasında dün yine  rekorlar kırıldığını ifade etti.

S&P 500 endeksi yüzde 0,70 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,04 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken Dün Dow Jones endeksi de yüzde 0,29 yükseliş kaydetti. Tesla başta olmak üzere teknoloji şirketi hisselerinin satış ve karlılık beklentilerinin artması ile alımların güçlendiğini kaydeden analistler, bugün açıklanacak aralık ayı enflasyon  verilerinin, ay sonundaki ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi piyasaların  yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Avrupa tarafında, dün İngiltere'nin sanayi üretimi verisinin beklentilerin çok altında kalmasına karşın pay piyasalarında karışık bir seyir  izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 değer kazanırken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,24 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti.

Bugün Çin'de açıklanan ithalat ve ihracat verilerinin beklentilerin çok üzerinde artış kaydetmesi ve ABD'nin Çin'i "kur manipülatörü" listesinden çıkarması sonrası Şanghay bileşik endeksi yatay bir seyir izlerken, dün kapalı olan Japonya borsasında, hisse senetleri bugün kapanışa yakın ortalama yüzde 0,7  değer kazandı.

Yurt içinde, dün beklentilere yakın gelen kasım ayı cari işlemler açığı verisi sonrası 121.000 sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,34 artışla 120.249 puandan tamamladı. 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,69 ile son 2 yılın en düşük seviyesine gerilerken, dolar/TL 5,85-5,90 bandındaki hareketini sürdürdü.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'nin  enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, teknik  açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumundaki 121.532 puanın direnç  konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artmasını bekliyor. Kasımda takvim etkisinden arındırılmış sanayi  üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 5,3 artacağı tahmin ediliyor.

Ekimde geçen yılın aynı dönemine göre arındırılmamış sanayi üretim endeksi yüzde 2,8, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yüzde 3,8 artmıştı. Öte yandan, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 azalmıştı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı sanayi üretimi

10.00 Türkiye, kasım ayı perakende satış ve ciro endeksleri

16.30 ABD, aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi




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