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Kurulan şirket sayısı arttı

18.10.2019 11:24

Son güncelleme : 18.10.2019 11:45
Kurulan şirketlerin sayısı 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 45,18 oranında arttı.



İHA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2019 Eylül ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 45,18, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 43,72, kurulan kooperatif sayısı yüzde 22,47 oranında arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 20,73, kapanan kooperatif sayısında yüzde 47,83, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 28,98 artış oldu.

Kapanan kooperatif sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,85 oranında azaldı. 2019 yılı Eylül ayında, 2018 yılı Eylül ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 21,62, kurulan kooperatif sayısı yüzde 65,15 oranında arttı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,51 oranında azaldı. 2019 yılının ilk dokuz ayında kapanan kooperatif sayısı, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 17,48 oranında azaldı. 2019 yılının ilk dokuz ayında 2018 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 5,50 oranında artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,32, kapanan kooperatif sayısında yüzde 17,48 oranında azalış gözlendi.

TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULDU

2019 yılı Eylül ayında kurulan toplam 7 bin 805 şirket ve kooperatifin yüzde 85,21’i limited şirket, yüzde 13,39’u anonim şirket, yüzde 1,40’ı ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,97’si İstanbul, yüzde 11,08’i Ankara, yüzde 5,86’sı İzmir’de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

KURULAN ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİN TOPLAMI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 100,92 ORANINDA ARTTI

2019 yılında toplam 61 bin 14 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 52 bin 107 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 70,57’sini, 8.050 anonim şirket ise yüzde 29,40’ını oluşturdu. Eylül ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ağustos ayına göre yüzde 100,92 oranında arttı. 2019 Eylül ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 698’i ticaret, bin 184’ü imalat ve 647’si inşaat sektöründe kuruldu. 2019 Eylül ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 838’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 327’si imalat, 295’i inşaat sektöründe oldu.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin 418’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 205’i inşaat, 119’u imalat sektöründe gerçekleşti. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 544’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 242’si inşaat, 112’si imalat sektöründe oldu.

EYLÜLDE KURULAN 109 KOOPERATİFİN 35’İ KONUT YAPI KOOPERATİFİ

2019 Eylül ayında kurulan 109 kooperatifin 35’i konut yapı kooperatifi, 21’i tarımsal kalkınma kooperatifi ve 19’u ise işletme kooperatifi olarak kuruldu. 2019 yılında kurulan 844 kooperatifin 330’u konut yapı kooperatifi, 140’ı tarımsal kalkınma kooperatifi, 113’ü işletme kooperatifi olarak kuruldu.

EYLÜLDE BİN 143 ADET YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU

2019 yılı Eylül ayında kurulan bin 143 yabancı ortak sermayeli şirketin 676’sı Türkiye, 74’ü İran, 63’ü Suriye, ortaklı olarak kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketin 104’ü anonim, bin 39’u limited şirket oldu. 2019 yılında kurulan şirketlerin bin 117’si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 608’i gayrimenkul acenteleri, 504’ü lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 81,01’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.




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