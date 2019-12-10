Kushner: Çin ile müzakereler iyi yönde ilerliyor















Jared Kushner, Başkan Trump'ın Çin malları için daha fazla gümrük vergisini 15 Aralık'ta yürürlüğe sokup sokmayacağı sorularına yanıt vermekten kaçındı.Kushner, "Başkan Trump'ın kararının ne olacağını bilmiyorum" diye konuştu.Kushner, Çin ile varılacak ticaret anlaşmasının ABD açısından "doğru" anlaşma olması halinde Başkan Trump'ın bunu imzalayacağını da ifade etti.