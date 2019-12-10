ABD Başkanı Donald Trump`ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, bir ticaret anlaşmasına varılması için Çin ile sürdürülen müzakerelerin iyi yönde ilerlemekte olduğunu söyledi.
Kushner: Çin ile müzakereler iyi yönde ilerliyor
10.12.2019 09:21
Son güncelleme : 10.12.2019 09:37
Jared Kushner, Başkan Trump'ın Çin malları için daha fazla gümrük vergisini 15 Aralık'ta yürürlüğe sokup sokmayacağı sorularına yanıt vermekten kaçındı.
Kushner, "Başkan Trump'ın kararının ne olacağını bilmiyorum" diye konuştu.
Kushner, Çin ile varılacak ticaret anlaşmasının ABD açısından "doğru" anlaşma olması halinde Başkan Trump'ın bunu imzalayacağını da ifade etti.
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