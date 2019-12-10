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Kushner: Çin ile müzakereler iyi yönde ilerliyor

10.12.2019 09:21

Son güncelleme : 10.12.2019 09:37
ABD Başkanı Donald Trump`ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, bir ticaret anlaşmasına varılması için Çin ile sürdürülen müzakerelerin iyi yönde ilerlemekte olduğunu söyledi.



Jared Kushner, Başkan Trump'ın Çin malları için daha fazla gümrük vergisini 15 Aralık'ta yürürlüğe sokup sokmayacağı sorularına yanıt vermekten kaçındı.

Kushner, "Başkan Trump'ın kararının ne olacağını bilmiyorum" diye konuştu.

Kushner, Çin ile varılacak ticaret anlaşmasının ABD açısından "doğru" anlaşma olması halinde Başkan Trump'ın bunu imzalayacağını da ifade etti.




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