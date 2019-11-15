Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu`nun ardından Ticaret Bakanlığı da perakende işletmelerin basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksit sayısını 4 yerine 8 olarak uygulayabilmesine yönelik düzenleme yaptı.
Kuyum satışlarında taksit sayısı artırıldı
15.11.2019 09:25
Son güncelleme : 15.11.2019 09:26
AA
Ticaret Bakanlığı'nın Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlarda değişiklik yapıldı.
Buna göre, perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında daha önce 4 ay olan taksitlendirme süresi 8 ayı geçemeyecek.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da geçen ay kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksit sayısını 8'e yükseltmişti.
18:05103.781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 104.307
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
105.165
En Düşük
103.309
18:055,7604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0111
|Açılış
|: 5,7590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7530
|
5,7613
En Düşük
5,7457
18:056,3504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3546
En Düşük
6,3311
18:05271,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,74
|Açılış
|: 271,19
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,92
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|2,68
|106.797.397
|% 19,64
|
|KLNMA
|38,56
|16.643.065
|% 14,97
|
|EUYO
|1,23
|29.916.259
|% 14,95
|
|RYGYO
|2,31
|23.104.969
|% 11,59
|
|PINSU
|2,27
|29.074.918
|% 11,27
|
|METRO
|2,31
|143.043.376
|% -19,79
|
|METAL
|0,90
|76.798
|% -10,00
|
|AYEN
|2,84
|26.030.438
|% -6,89
|
|MEPET
|1,76
|20.275.128
|% -6,38
|
|SEKUR
|3,97
|10.553.016
|% -5,70
|
|THYAO
|13,61
|3.318.364.913
|% -0,58
|
|GARAN
|9,74
|503.897.766
|% -2,11
|
|ASELS
|18,96
|481.956.990
|% -1,66
|
|PGSUS
|74,70
|395.252.688
|% -1,71
|
|HALKB
|5,69
|343.821.993
|% -4,21
|
|THYAO
|13,61
|3.318.364.913
|% -0,58
|
|KRDMD
|2,30
|334.482.892
|% -2,95
|
|ISFIN
|2,72
|249.257.339
|% 1,87
|
|EKGYO
|1,28
|105.786.148
|% -1,54
|
|PETKM
|3,64
|286.239.569
|% -1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3935
|7,4306
|% 0,17
|
|Frank
|5,7973
|5,8322
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5310
|1,5386
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.465
|1.465
|-6,06
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|7,00
|
|Tam
|1.796
|1.841
|7,78
|
|Yarım
|868
|891
|3,76
|
|Çeyrek
|435
|445
|1,88
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,89
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,51
|62,51
|0,23
|