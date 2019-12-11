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Londra Borsası işlem saatlerini kısaltmayı tartışmaya açtı

11.12.2019 09:35

Son güncelleme : 11.12.2019 09:35
Londra Borsası, personel çeşitliliğinin iyileştirilmesine ve işlemcilerin mental sağlıklarına yardımcı olmak için piyasa katılımcılarına işlem saatlerinin kısaltılmasını isteyip istemediklerini soran bir danışma belgesi yayınladı.



Londra Borsası'nın (LSE) yayınladığı danışma belgesinde 5 seçenek yer alıyor ve bunlardan 4'ünde işlem saatlerinin kısaltılması yer alıyor. Beşinci öneri ise hali hazırda yerel saat ile 08.00-16.30 olan işlem günü süresinin korunmasını kapsıyor.

İşlem süresinin kısaltılmasına yönelik öneriler arasında ise seansın 30 dakika ile 1 saat arasında geç başlaması ve 1 saat erken kapanması seçenekleri var.

LSE'nin yayınladığı danışma belgesi sonrası açıklama yapan Investment Association, LSE'nin işlemcilerin çağrılarını dinlemesinden çok memnun olduklarını belirtti. Varlık yöneticilerini temsil eden Investmen Association'ın yatırım ve sermaye piyasaları müdürü Galina Dimitrova, "Piyasa için verimsiz, mental sağlık için zararlı olan uzun saatler kültüründe başımızı kaşıyacak zamana ihtiyacımız var" dedi.

LSE'nin yayınladığı danışma belgesindeki önerilere ilişkin görüşler 31 Ocak'a kadar iletilecek.

Avrupa borsaları, dünyanın önde gelen borsaları ile karşılaştırıldığında en uzun işlem saatlerine sahipler. Avrupa'da işlem saatleri 8-10 saat. Bu süre Wall Street ve Singapur'da 6-8 saat.




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