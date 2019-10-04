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Louis Vuitton 1.500 kişiye istihdam sağlayacak

04.10.2019 10:02

Son güncelleme : 04.10.2019 10:02
Louis Vuitton, Fransa`daki yeni fabrikasında 1.500 kişiye istihdam sağlayacak.



Lüks sektörünün önde gelen markası Louis Vuitton, 16'ncı deri fabrikasını eylülde Fransa'da açtı.

Şirket, bu fabrikada gelecek 3 yılda 1.500 kişiye istihdam sağlayacak.    

2019 yılında 10 milyar euro ciroya ulaşması beklenen Louis Vuitton, dünyanın pek çok bölgesinde fabrikaları bulunsa da ana üretimini Fransa'da gerçekleştirmeye devam ediyor.




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