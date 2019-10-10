Lufthansa hala Alitalia ile ilgileniyor















Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre Ferrovie dello Stato, Alitalia'yı canlandırmak için hali hazırda ABD merkezli Delta Airlines ve altyapı şirketi Atlantia ile de görüşmeler yürütüyor.



Alitalia'nın canlandırılması için bağlayıcı teklifler 15 Ekim'e kadar toplanacak.