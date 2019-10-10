Almanya`nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Lufthansa, İtalya Sanayi Bakanlığı ve İtalyan demir yolu şirketi Ferrovie dello Stato`ya bir mektup göndererek Ailtalia ile hala ilgilendiğini bildirdi.
Lufthansa hala Alitalia ile ilgileniyor
10.10.2019 08:48
Son güncelleme : 10.10.2019 08:48
Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre Ferrovie dello Stato, Alitalia'yı canlandırmak için hali hazırda ABD merkezli Delta Airlines ve altyapı şirketi Atlantia ile de görüşmeler yürütüyor.
Alitalia'nın canlandırılması için bağlayıcı teklifler 15 Ekim'e kadar toplanacak.
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