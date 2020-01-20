Merkez Bankası, 35,2 milyar TL kar payı avans tutarı ile 5,3 milyar TL ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlandığını duyurdu.
Merkez Bankası duyurdu! Dağıtımına başlandı
20.01.2020 16:10
Son güncelleme : 20.01.2020 16:10
AA
TCMB'nin bugün gerçekleşen olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde, banka 35.2 milyar TL
kâr payı avans tutarının ve 5.3 milyar TL ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başladı.
TCMB'den yapılan açıklamada, "Genel Kurul toplantısında, Merkez Bankası 2019 yılı dönem kârı üzerinden kâr payı avansı ödenmesine ve 2018 yılı kârından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda ve ilgili mevzuat çerçevesinde; 35.2 milyar Türk lirası kâr payı avans tutarının, 5.3 milyar Türk lirası ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır" denildi.
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|4,87
|229.697.722
|% 19,95
|
|GARFA
|5,87
|44.296.795
|% 19,80
|
|RYSAS
|8,82
|35.525.410
|% 19,51
|
|AVOD
|2,50
|386.534.755
|% 18,48
|
|RYGYO
|7,46
|23.558.510
|% 18,23
|
|DAGHL
|4,67
|23.954.680
|% -14,94
|
|BURVA
|16,00
|436.507
|% -10,11
|
|ALYAG
|0,55
|777.867
|% -9,84
|
|BALAT
|2,68
|189.974
|% -9,76
|
|BMELK
|1,56
|483.489
|% -8,77
|
|THYAO
|15,13
|1.070.979.672
|% 0,67
|
|ISFIN
|4,21
|873.848.141
|% 7,12
|
|PETKM
|4,06
|717.582.584
|% 1,50
|
|KRDMD
|3,02
|429.373.010
|% 1,00
|
|AVOD
|2,50
|386.534.755
|% 18,48
|
|ISFIN
|4,21
|873.848.141
|% 7,12
|
|PETKM
|4,06
|717.582.584
|% 1,50
|
|AVOD
|2,50
|386.534.755
|% 18,48
|
|ISGYO
|1,88
|283.851.930
|% 1,08
|
|KRDMD
|3,02
|429.373.010
|% 1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6663
|7,7048
|% 0,33
|
|Frank
|6,0823
|6,1190
|% 0,37
|
|Riyal
|1,5726
|1,5805
|% 0,50
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.559
|1.559
|1,66
|
|Altın Gr.
|297
|297
|1,83
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|Cumhuriyet
|1.963
|1.992
|19,00
|
|Tam
|1.953
|2.002
|11,33
|
|Yarım
|944
|968
|5,48
|
|Çeyrek
|473
|484
|2,74
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|Gümüş.Ons
|18,00
|18,04
|0,00
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|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
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|B. Petrol
|65,36
|65,36
|0,51
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