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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

12.12.2019 14:05

Son güncelleme : 12.12.2019 14:27
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puan düşürerek yüzde 14`ten yüzde 12`ye çekti.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK'nın, politika faizinin  yüzde 14'ten yüzde 12'ye indirilmesine karar verdiği bildirildi.

Duyuruda, son döneme ilişkin verilerin iktisadi faaliyetteki  toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiği belirtildi. İktisadi faaliyetin  sektörel yayılımındaki iyileşmenin devam etmekle birlikte yatırımların zayıf  seyrini sürdürdüğü ifade edilen duyuruda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken küresel büyüme  görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen yavaşlatmaktadır. Net ihracatın  büyümeye katkısı gerilerken, dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki  iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Son  dönemde belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin alınan  tedbirlerin de katkısıyla önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesi  beklenmektedir.

Küresel iktisadi faaliyetteki zayıf seyir ve küresel enflasyonun düşük  düzeyi gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarını genişleyici yönde  sürdüreceklerine dair beklentileri güçlendirmektedir. Mevcut küresel finansal  koşullar gelişen ülke finansal varlıklarına yönelik talebi ve risk iştahını  desteklemekle birlikte, korumacılık önlemlerinin ve küresel ekonomi  politikalarına dair diğer belirsizliklerin gerek sermaye akımları gerekse dış  ticaret kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir."

"MEVCUT PARA POLİTİKASI DURUŞU HEDEFLENEN DEZENFLASYON PATİKASIYLA UYUMLU"

Duyuruda, enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam etmekte olduğu ve  enflasyon beklentilerinde genele yayılan bir düzelme gözlendiği bildirildi.

Türk lirasındaki istikrarlı seyrin yanı sıra iç talep koşulları ve  üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon  göstergelerinin eğilimlerinin ılımlı seyrettiği ifade edilen duyuruda, "Enflasyon  başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk primindeki  düşüşü desteklemekte ve maliyet unsurlarının ılımlı seyretmesine katkıda  bulunmaktadır. Enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler, arz yönlü faktörler ve  ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. Bu gelişmelere  bağlı olarak, güncel tahminler yıl sonu itibarıyla enflasyonun Ekim Enflasyon  Raporu’nda verilen öngörülerin alt sınırına yakın gerçekleşebileceğine ve 2020  yılı için öngörülen dezenflasyon patikasına dair risklerin dengeli olduğuna  işaret etmektedir." değerlendirmelerine yer verildi.

Duyuruda, kurulun, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları  dikkate alarak, politika faizinin 200 baz puan indirilmesine karar verdiği  belirtildi.

Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen  dezenflasyon patikasıyla uyumlu olduğu değerlendirilen duyuruda, şunlar  kaydedildi:

"Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk  priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki  toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir.  Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için  para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, parasal sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler  dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde  belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları  doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Açıklanacak her  türlü yeni verinin ve haberin kurulun geleceğe yönelik politika duruşunu  değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır. Toplantı özeti beş iş  günü içinde yayımlanacaktır."




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