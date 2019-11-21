Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 409 milyon dolar artarak 103 milyar 445 milyon dolara çıktı.
Merkez Bankası rezervleri arttı
21.11.2019 15:21
Son güncelleme : 21.11.2019 15:21
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para
ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 15 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 623 milyon dolar
artışla 78 milyar 53 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 8 Kasım'da 75 milyar 430 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın
rezervleri, 1 milyar 214 milyon dolar azalışla 26 milyar 606 milyon dolardan 25 milyar 392 milyon dolara indi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 409 milyon dolar artarak 102 milyar 36 milyon dolardan 103 milyar 445 milyon dolara yükseldi.
15:05106.762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -23,27
|Açılış
|: 106.803
|
|Önceki Kapanış
|: 106.785
|
107.307
En Düşük
106.315
15:055,6917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0056
|Açılış
|: 5,6920
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7100
|
5,7103
En Düşük
5,6832
15:056,3141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3322
En Düşük
6,2991
15:05269,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,76
|Açılış
|: 269,05
|
|Önceki Kapanış
|: 269,81
|
270,56
En Düşük
268,40
BIST En Aktif Hisseler
|GEREL
|2,85
|172.162.726
|% 15,38
|
|QNBFB
|22,62
|31.842.985
|% 15,00
|
|QNBFL
|46,26
|2.374.095
|% 14,96
|
|ECILC
|3,51
|247.753.343
|% 11,43
|
|EGCYH
|0,11
|49.351
|% 10,00
|
|KLNMA
|38,14
|3.132.878
|% -11,26
|
|TKURU
|6,91
|46.952
|% -9,91
|
|MERIT
|14,00
|48.236
|% -6,04
|
|YYAPI
|0,46
|3.796.890
|% -4,17
|
|HALKS
|1,44
|12.391
|% -3,36
|
|THYAO
|13,83
|896.328.196
|% -0,86
|
|SISE
|4,72
|261.721.623
|% 1,51
|
|ECILC
|3,51
|247.753.343
|% 11,43
|
|ASELS
|19,40
|216.226.247
|% 0,00
|
|PETKM
|3,74
|214.313.084
|% -0,53
|
|EKGYO
|1,46
|144.083.836
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,35
|194.010.600
|% -0,42
|
|ECILC
|3,51
|247.753.343
|% 11,43
|
|THYAO
|13,83
|896.328.196
|% -0,86
|
|GEREL
|2,85
|172.162.726
|% 15,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3491
|7,3860
|% 0,13
|
|Frank
|5,7190
|5,7535
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5131
|1,5207
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|-2,81
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|1.784
|1.811
|-7,00
|
|Tam
|1.776
|1.820
|-6,78
|
|Yarım
|858
|881
|-3,27
|
|Çeyrek
|431
|440
|-1,64
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,10
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,24
|62,24
|-0,16
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