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Merkez Bankası`ndan dijital para hamlesi

04.11.2019 13:05

Son güncelleme : 04.11.2019 13:54
2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda Merkez Bankası’nın blokzincir tabanlı dijital parasının uygulamaya konulacağı bilgisi yer aldı.



Mahmut Ekinci / milliyet.com.tr

"2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" yayımlandı. Programın açıklanmasıyla beraber birçok yenilik göze çarpıyor.

Programın Mali Piyasalar bölümünde "Reel sektörün finansman ihtiyacına düşük maliyetle cevap verebilen, farklı nitelikteki finansal araçları güvenilir kurumlar aracılığıyla geniş bir yatırımcı tabanına sunabilen ve İstanbul'un cazip bir küresel finans merkezi olma hedefini destekleyen, kurumsal yapısı güçlü bir finansal sektörün oluşturulması temel amaçtır" ifadeleri yer alırken Merkez Bankası'nın dijital parasının uygulamaya alınacağı bilgisi dikkat çekti.

Programda Merkez Bankası'nın blokzincir tabanlı dijital parasının uygulamaya konulacağı ve Anlık Ödeme Sistemi'nin tasarım ve yazılım geliştirme aşamalarının tamamlanacağı, test çalışmalarına başlanacağı bilgisi de yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) iş birliğini yürüteceği Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği'nin kurulacağı da duyuruldu.

Programda, ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşları birliğinin kurulması kapsamında 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunda değişiklik yapılması çalışmalarının yürütüleceği ifade edildi.

AK PARTİ KANUN TEKLİFİ SUNMUŞTU

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve bazı AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmişti.

BDDK'nın 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki görev ve yetkileri, Merkez Bankası'na devredileceği, Merkez Bankası'nın ödemeler alanındaki yetkili otorite olacağı ifade edilmişti.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Pelin Yantur konuya dair şunları söyledi:

"Dünyada gittikçe yaygınlaşan dijital para sistemi için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da bu yönde adım atması ülkemizin küresel bir finans merkezi olması açısından büyük bir anlam taşımaktadır.

Dünyada gelişen ve potansiyeli oldukça yüksek olan blockchain teknolojisinde Türkiye'nin de öncü ülkelerden olması ülkenin orta ve uzun vade hedefleri açısından önemlidir. Dünya ekonomisinin geleceği göz önünde bulundurulduğunda finansal kuruluşların da projenin içerisine dahil edildiği sistem, ülke vizyonu açısından önem arz etmektedir. "

Blockchain yazılımcısı Erkan Kule ise şu açıklamalarda bulundu:

"Burada Merkez Bankası'nın dijital parasının gündelik hayatta Bitcoin veya bilinen diğer dijital paralar gibi vatandaşlar arasında transfer edildiği bir dijital para mı yoksa sadece banka veya finans kuruluşlarının takas veya benzeri finansal işlemleri için kurumsal bazda kullanılacak bir dijital değer mi olacağı çok önemli.

İlk seçenek bir devrim olur. Dünyanın dijitalleşmesine büyük katkı sağlar ve Türkiye bir öncü olur. İkinci seçenek ise ilgili alanda işleri kolaylaştıran bir blockzincir çalışması olacaktır."




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