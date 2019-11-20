Merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim ayı itibarıyla 1 trilyon 260,7 milyar lira oldu.
Merkezi yönetim brüt borç stoku açıklandı
20.11.2019 18:00
Son güncelleme : 20.11.2019 18:01
AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı 31 Ekim itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku ekim ayı sonunda 1 trilyon 260,7 milyar lira
olarak gerçekleşti.
Borç stokunun 638,5 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 622,2 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
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