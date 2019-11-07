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Milyonerlerin mevduatı 9 ayda arttı

07.11.2019 11:30

Son güncelleme : 07.11.2019 11:41
Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı eylül sonu itibarıyla 206 bin 889 olurken, mudilerin toplam mevduatı da 1 trilyon 255 milyar 273 milyon liraya ulaştı.



AA

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı eylül sonu itibarıyla 206 bin 889 düzeyinde gerçekleşti. Geçen yıl sonunda 180 bin 126 olan milyoner sayısı, 9 ayda 26 bin  763 kişi arttı.

Milyonerlerin toplam mevduatı eylül sonu itibarıyla 1 trilyon 255  milyar 273 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 67 bin lira oldu. 2018 sonunda 1 trilyon 109 milyar 859 milyon lira  seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, 9 aylık dönemde 145 milyar 414  milyon lira artış kaydetti.

YURT İÇİ YERLEŞİK MİLYONERLERE 24 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ EKLENDİ

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı, 9 ayda 24 bin 89 artarak  185 bin 889'a ulaşırken, bu kişilerin toplam mevduatı da 1 trilyon 166 milyar 500  milyon liraya yükseldi.

Söz konusu dönemde yurt içinde yerleşik milyonerlerin mevduatlarının  497 milyar 414 milyon lirası yerel para cinsi, 658 milyar 757 milyon lirası döviz  tevdiat hesabı, 10 milyar 329 milyon lirası kıymetli maden depo hesaplarından  oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon  275 bin lira olarak hesaplandı.

YURT DIŞI YERLEŞİK MİLYONER SAYISI 21 BİN

BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı eylül sonu  itibarıyla 21 bine ulaştı. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı 2018 sonuna göre 2  bin 674 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı 88 milyar 773 milyon lira  oldu. 

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 9 milyar  871 milyon lirası yerel para, 78 milyar 446 milyon lirası yabancı para ve 456  milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik  milyoner başına düşen ortalama mevduat da 4 milyon 227 bin lira olarak  hesaplandı.




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