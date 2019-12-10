Morgan Stanley 1500 kişiyi işten çıkarabilir















Kaynaklar, Morgan Stanley'in çalışan sayısını 1.200-1.500 arasında azaltacağını belirtirken, işten çıkarmaların öncelikle back-office ve teknoloji bölümlerinden yapılacağını ancak satış, işlem ve araştırma bölümlerinden de işten çıkarmaların olacağını ifade ettiler.Yapılacak işten çıkarmaların Morgan Stanley'e dördüncü çeyrekte 200 milyon dolara varan bir maliyet getirmesi bekleniyor.