Morgan Stanley, maliyetlerini azaltmak için global iş gücünü yüzde 2 civarında azaltacak.
Morgan Stanley 1500 kişiyi işten çıkarabilir
10.12.2019 09:14
Son güncelleme : 10.12.2019 09:16
Kaynaklar, Morgan Stanley'in çalışan sayısını 1.200-1.500 arasında azaltacağını belirtirken, işten çıkarmaların öncelikle back-office ve teknoloji bölümlerinden yapılacağını ancak satış, işlem ve araştırma bölümlerinden de işten çıkarmaların olacağını ifade ettiler.
Yapılacak işten çıkarmaların Morgan Stanley'e dördüncü çeyrekte 200 milyon dolara varan bir maliyet getirmesi bekleniyor.
18:05108.786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 108.896
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.125
En Düşük
108.139
18:055,8160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0066
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7790
|
5,8160
En Düşük
5,8043
18:056,4383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0083
|Açılış
|: 6,4220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3870
|
6,4383
En Düşük
6,4265
18:05272,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 272,91
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
273,37
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|6,90
|246.521.297
|% 20,00
|
|PAPIL
|6,33
|52.065.067
|% 19,89
|
|ASLAN
|45,26
|65.703.773
|% 19,67
|
|RYGYO
|3,50
|22.447.128
|% 14,38
|
|CEMAS
|1,60
|275.495.891
|% 14,29
|
|SMART
|7,66
|2.917.457
|% -19,96
|
|OYLUM
|5,16
|15.821.362
|% -9,31
|
|FMIZP
|30,06
|13.659.460
|% -8,85
|
|KRONT
|12,54
|3.609.431
|% -8,00
|
|METRO
|1,40
|102.079.425
|% -6,67
|
|THYAO
|13,80
|1.227.335.373
|% 0,58
|
|ISFIN
|3,10
|512.520.239
|% 1,64
|
|ASELS
|19,55
|497.065.588
|% 1,03
|
|EREGL
|8,31
|318.747.554
|% 1,84
|
|TUPRS
|122,60
|318.426.560
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,51
|312.476.767
|% 2,03
|
|CEMAS
|1,60
|275.495.891
|% 14,29
|
|ISFIN
|3,10
|512.520.239
|% 1,64
|
|IHLAS
|0,81
|117.889.841
|% 8,00
|
|ODAS
|2,05
|238.405.851
|% 10,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6158
|7,6540
|% 0,00
|
|Frank
|5,8553
|5,8906
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5441
|1,5518
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.461
|1.461
|0,43
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,20
|
|Cumhuriyet
|1.811
|1.839
|10,00
|
|Tam
|1.802
|1.847
|9,21
|
|Yarım
|871
|894
|4,45
|
|Çeyrek
|437
|447
|2,23
|
|Gümüş.Ons
|16,59
|16,63
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,01
|
|B. Petrol
|64,17
|64,17
|-0,08
|