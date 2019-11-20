Morgan Stanley`den büyüme açıklaması















Morgan Stanley'in Asya Pasifik yöneticisi Gokul Loraia, giderek daha fazla hükümetin ve merkez bankasının ekonomik büyümeyi artırmaya yönelik tedbirler, politikalar uygulamaya koyduklarını, ancak ABD ile Çin arasında "birinci faz" ticaret anlaşmasına varılamaması halinde bu politika ve tedbirlerin daha az etkili olacaklarını söyledi.ABD ile Çin arasında bir ticaret anlaşmasının olmamasının global olarak ekonomik belirsizliğin uzun süre devam etmesi anlamına geleceğini belirten Loraia, belirsizliğin işletmeleri yatırım ve büyüme planlarını ötelemelerine neden olduğunu ve birçok ülkede yavaşlayan büyümenin altında yatan ana nedenin bu olduğunu ifade etti."Bir ticaret anlaşması ile birlikte uygulanan politikalar sadece politikadan çok daha etkili olur" diye konuşan Loraia, "Eğer bir ticaret anlaşması yapılmaz ise parasal veya mali politikaların etkinlikleri çok daha düşük olur" dedi.