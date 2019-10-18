ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley 2019`un üçüncü çeyreğinde yüzde 2.0 büyüyerek yıllık 10 milyar dolar gelire ulaştı.
Morgan Stanley`in 3. çeyrek gelirleri arttı
18.10.2019 14:53
Son güncelleme : 18.10.2019 14:53
DHA
Geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3.0 büyüyerek net 2.2 milyar dolar
daha fazla gelir elde etti.
Varlık yönetimi yüzde 1.0 düşerek 4.4 milyar dolara gerilerken, kurumsal güvenlik gelirleri de yüzde 2 artarak yıllık 5 milyar dolara ulaştı. Yatırım
yönetimi de, 30 Eylül 2018 tarihinde biten üç aylık sürece göre yüzde 17 değer kazandı.
Morgan Stanley'in ve İcra Kurulu'nun Başkanı James Gorman, "Yaz mevsimi ve oynak pazara rağmen yüksek bir kar elde ettik. Firmalar üçüncü çeyrekte 10 milyar doların üzerinde gelir sağladı" dedi.
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