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Motorinde 8 kuruş indirim

25.11.2019 18:29

Son güncelleme : 25.11.2019 18:29
Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruş indirime gidilecek.



AA

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim motorinin pompa fiyatına ortalama 6 kuruş olarak yansıyacak. Kalan 2 kuruşluk kısmı, devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konulmasında kullanılacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,58 liradan satılan motorinin litre  fiyatı 6,52 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,52 liradan 6,46 liraya, İzmir'de 6,60 liradan 6,54 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz  alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sistemiyle, petrol  fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt  içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.




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