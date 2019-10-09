Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Türk lirasındaki istikrarlı seyir, beklentilerdeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşulları çekirdek enflasyondaki düşüşte belirleyici oldu" ifadelerini kullandı.
Murat Uysal`dan enflasyon açıklaması
09.10.2019 15:15
Son güncelleme : 09.10.2019 15:29
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) Başkanı Murat Uysal, 1211 sayılı TCMB
Kanunu 42'nci maddesi kapsamında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmek amacıyla bir sunum gerçekleştirdi.
Sunumunda, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiğini belirten Uysal, büyüme kompozisyonunun dış dengeyi olumlu etkilediğini kaydetti.
Uysal, cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesinin beklendiğini vurgulayarak, net ihracatın dönemlik büyümeye katkı sağladığını bildirdi.
"PARA POLİTİKASINDAKİ TEMKİNLİ DURUŞUN SÜRDÜRÜLMESİ GEREKİYOR"
Murat Uysal, TL'deki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşullarının çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olduğunu aktardı.
Para politikasına ilişkin olarak ise eylül ayı PPK toplantısında enflasyon
görünümünü etkileyen tüm unsurların dikkate alınarak politika faizinin 325 baz puan
indirilmesine karar verildiğini anımsatan Uysal, enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.
Uysal, Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini bildirdi.
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