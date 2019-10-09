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Murat Uysal`dan enflasyon açıklaması

09.10.2019 15:15

Son güncelleme : 09.10.2019 15:29
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Türk lirasındaki istikrarlı seyir, beklentilerdeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşulları çekirdek enflasyondaki düşüşte belirleyici oldu" ifadelerini kullandı.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, 1211 sayılı TCMB Kanunu 42'nci maddesi kapsamında, TBMM Plan ve  Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmek amacıyla bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumunda, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiğini belirten Uysal, büyüme kompozisyonunun dış dengeyi olumlu etkilediğini kaydetti.

Uysal, cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesinin beklendiğini vurgulayarak, net ihracatın dönemlik büyümeye katkı sağladığını  bildirdi.

"PARA POLİTİKASINDAKİ TEMKİNLİ DURUŞUN SÜRDÜRÜLMESİ GEREKİYOR"

Murat Uysal, TL'deki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon  beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşullarının çekirdek enflasyon  göstergelerindeki düşüşte belirleyici olduğunu aktardı.

Para politikasına ilişkin olarak ise eylül ayı PPK toplantısında  enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurların dikkate alınarak politika faizinin  325 baz puan indirilmesine karar verildiğini anımsatan Uysal, enflasyondaki  düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para  politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Uysal, Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini bildirdi.




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