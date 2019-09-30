ABD`de Nasdaq borsasının, hisse senetlerini ilk kez halka arz edecek Çinli şirketler için süreci, sınırlamaları sıkılaştırarak ve onayları yavaşlatarak zorlaştırdığı öne sürüldü.
Nasdaq, Çinli şirketlerin halka arzlarını zorlaştıran adımlar attı
30.09.2019 09:55
Son güncelleme : 30.09.2019 09:55
Reuters'ın düzenleyicisi otoritelere başvurular, şirket
yöneticileri ile görüşmeler ve yatırım
bankacıları ile temaslar sonrasında hazırladığı habere göre Nasdaq, küçük Çinli şirketlerin halka arzlarına katılımın Amerikalı yatırımcılardan çok Çinli kaynaklardan geldiğine işaret ederek bunları sınırlamaya yönelik olarak harekete geçti.
Çinli şirketlerin büyük bölümünde halka arz
sonrasında çok düşük işlem hacmi gerçekleştiğine, hisselerin içeriden bilgi edinme imkanı olan birkaç kişinin ellerinde toplandığına işaret eden Nasdaq, düşük likiditenin bu şirketleri büyük kurumsal yatırımcılar için cazip olmaktan çıkardığını vurguladı.
Nasdaq'a yakın bir kaynak, piyasaya kote olma kurallarının değiştirilmesinin, sıkılaştırılmasının Trump yönetiminin Çinli şirketlerin ABD piyasalarına kote olmalarını yasaklamaya hazırlandığı yönünde basında çıkan haberler ile ilişkili olmadığını vurguladı.
Nasdaq, piyasaya kote olma kurallarının değiştirilmesi teklifini ilk olarak Ekim 2018'de ortaya koymuştu.
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