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Nijerya petrol hırsızlığından 41,9 milyar dolar zarar etti

07.11.2019 13:49

Son güncelleme : 07.11.2019 13:49
Nijerya Endüstriyel Şeffaflık Girişimi, ülkede çıkarılan ham ve rafine edilmiş petrolün çalınması nedeniyle, ülke ekonomisinin 10 yılda 41,9 milyar dolar zarara uğradığını açıkladı.



AA

Nijerya Endüstriyel Şeffaflık Girişimi (NEITI) tarafından yayımlanan "Petrol Hırsızlığının Nijerya'ya Artan  Maliyetini Durdurmak" raporunda, "2009-2018 döneminde, petrol hırsızlığı  nedeniyle Nijerya ekonomisi 41,9 milyar ABD doları zarara uğradı." ifadelerine  yer verildi.

Petrol hırsızlığına karşı hükümetin önlem alınmaya çağrıldığı raporda, ülke ekonomisinde azalan gelirler karşısında hızla gerekli adımların atılmasının önemine dikkat çekildi.

Raporda, petrol tesisleri ve boru hatlarına saldırıların da petrol üretimini ve kaybını arttırdığı, ülke petrolünün beşte birinin kullanılamadığı vurgulandı.

37 MİLYAR VARİLLİK PETROL REZERVİ

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ıncı sırada geliyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarındaki sabotajları, bölgedeki çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle Nijerya'nın günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yaptığı ancak en az 500 bin varillik kapasitesini kullanamadığı belirtiliyor.




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